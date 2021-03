Sendedatum: 08.03.2021 19:00 Uhr Spaß rund um Sportarten

Eine neue Rätselwoche bei Mikado auf NDR Info Spezial wartet auf euch! Mal lustig, mal ernsthaft: Von Montag bis Donnerstag stellen wir euch ab 19:00 Uhr Fragen rund um Sportarten. Flip Flop Weitschleudern und Farbtubenquetschen - ein paar Gag-Sportarten haben wir auch für euch parat.

Auf dem Pferd oder in einem Rad

Mögt ihr Pferde? Dann ist die Voltigieren vielleicht etwas für euch. Bei dieser Sportart turnt man auf einem Pferd, während es im Trab oder Galopp an einer langen Leine im Kreis geht. Das Tolle: Man lernt nicht nur, wie man mit den Tieren umgeht, sondern auch, wie man das Gleichgewicht halten kann. Mehr dazu erfahrt ihr am Montag. Und unser erstes Rätsel.

Der zweite Rätseltag und eine außergewöhnliche Sportart, bei der man in einem großen Rad auch öfters mal Kopf steht: Rhönradturnen. Am Dienstag verraten wir euch, was man in einem Rhönrad alles machen kann.

Rätseltag Nummer 3. Schon mal von Ollies, Flips und Slides gehört? Das sind Tricks beim Skateboarding. Am Mittwoch dreht sich alles um die actionreiche Sportart. Wir geben euch Tipps, wie ihr mit dem Rollbrett loslegen könnt.

Hüpf, hüpf, hurra! Trampolinspringen macht sehr viel Spaß – und man kann dabei mehrere Meter hoch springen. Am Donnerstag sprechen wir darüber, wie man tolle Sprünge machen kann. Und stellen euch die vierte und letzte Rätselfrage. Wisst ihr die Lösung?

Am Freitag ist Büchertag: Wir stellen euch die besten Bücher für den Frühling vor. Ihr wollt ja bestimmt nicht immer nur Sport machen!

Am Sonntag ab 8:04 Uhr hört ihr auf NDR Info ein Best of der Woche.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - Radio für Kinder Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 08.03.2021 | 19:00 Uhr