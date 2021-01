Sendedatum: 18.01.2021 19:00 Uhr Draußen-Spaß im Winter

Hurra, es ist Winter! Wer gerne Schneemänner baut, sehnt sicherlich das ganze Jahr den Winter herbei. Diese Woche wollen wir euch in unserer Magazin-Sendung auf NDR Info Spezial von Montag bis Donnerstag Ideen vorschlagen, was man in der kalten Jahreszeit alles draußen machen kann.

Winterwald und Eiskunstlauf

Woher kommt eigentlich der Schlitten? Das verraten wir euch in unserem Faktencheck am Montag verraten.

Schlittschuhe an und ab aufs Eis – am Dienstag geht es bei uns um Sportarten wie Eishockey und Eiskunstlauf.

Bei Schnee ist es im Wald besonders schön. Wir sprechen am Mittwoch mit dem Autor und Förster Peter Wohlleben über den Winterwald – bei unserer Verlosung könnt ihr sogar eines seiner Bücher gewinne.

Auch Städte sind im Winter schön. Am Donnerstag stellen euch Kinder das besondere an ihrer Heimatstadt vor.

Am Freitag ist Hörspieltag.

Alle Highlights der Magazinsendungen der Woche haben wir für euch noch einmal zusammengestellt – anzuhören am Sonntag um 8.04 auf NDR Info.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unsererm Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - Radio für Kinder Rätsel, Reportagen, Witze, Interviews, eure Themen und eure Meinung in unserem neuen Mikado Podcast. Viermal pro Woche! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 18.01.2021 | 19:00 Uhr