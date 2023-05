Wo können Schulterschmerzen herkommen - und was hilft?

Schulterschmerzen sind extrem unangenehm, weil wir dieses Gelenk fast ständig bewegen. In der NDR Info Redezeit am Dienstag - in Kooperation mit der NDR Fernsehsendung Visite - klären eine Orthopädin und ein Orthopäde über die Gründe für Schulterschmerzen auf und geben hilfreiche Tipps. Stellen Sie Ihre Fragen!

Unsere Schulter ist das beweglichste Kugelgelenk im Körper und zugleich eines der kompliziertesten: Das Zusammenspiel von Muskeln, Sehnen und Bändern sorgt dafür, dass wir unsere Arme in alle Richtungen bewegen können. Umso eingeschränkter fühlen wir uns, wenn die Schulter schmerzt und es zum Beispiel schon beim Anziehen einer Jacke weh tut.

Eine Operation ist nur selten nötig

Für Schulterschmerzen sind mehrere Ursachen möglich: Oft verschiebt sich die Schulter mit der Zeit nach vorn und Sehnen werden dabei eingeklemmt. Es wird zu eng unter dem Schulterdach, der medizinische Fachbegriff dafür ist Impingement. Das kann altersbedingt der Fall sein oder durch einseitige Belastung ausgelöst werden - zum Beispiel bei bestimmten Berufen oder bestimmten Sportarten. Auch chronische Muskelverspannungen, Verkalkungen, Arthrose oder eine Schleimbeutelentzündung können hinter Schulterschmerzen stecken, ebenso eine Verletzung.

Eine Operation ist nur selten nötig. Eine gründliche orthopädische Untersuchung vorausgesetzt, helfen in vielen Fällen bereits Geduld und gezielte Übungen und Physiotherapie, um die Schmerzen wieder loszuwerden.

NDR Info Moderatorin Ulrike Heckmann begrüßt als Gäste:

Dr. Jens Agneskirchner

Orthopäde und Unfallchirurg, Schulterspezialist, Gemeinschaftspraxis go:h. Gelenkchirurgie, Orthopädie Hannover

Dr. Sabine Bleuel

Orthopädin und Unfallchirurgin, Gemeinschaftspraxis Orthopädie & Chirurgie Elbchaussee