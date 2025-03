Wir rüsten auf - Chance für die Wirtschaft oder Gefahr für den Frieden?

Livestream hier ab 27.03.2025 20:15 Uhr Jetzt live

Hunderte Milliarden Euro wollen Union und SPD in den kommenden Jahren als Kredit aufnehmen und für Rüstungsgüter und die Bundeswehr ausgeben. Ist die beginnende Aufrüstung eine Chance für die Wirtschaft oder eher eine Gefahr für den Frieden? Was meinen Sie? Und wie sehen Sie die jüngsten Entscheidungen und den Kurswechsel in der Verteidigungspolitik? Das ist unser Thema bei "Mitreden!" am Donnerstag - diskutieren Sie um 20.15 Uhr mit.

Moderator Christian Orth begrüßt als Gäste:

Dr. Jonas J. Driedger

Peace Research Institute Frankfurt

Konstantin Flemig

Kriegsreporter (Youtube, Instagram)

Sebastian Schaubeck

Managing Director Armoured Car Systems ACS, Friedberg (Bayern)

"Wir brauchen taktische Atomwaffen zur Abschreckung." Die Forderung kommt von René Obermann, Aufsichtsratschef bei Airbus. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann will die Rüstungsbranche zu einem "neuen industriellen Schwerpunkt für Baden-Württemberg" machen. Wir reden ganz anders über Rüstung, Verteidigung und eine Bedrohung von außen, seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und seit US-Präsident Trump die Zweifel am Beistand in der NATO immer größer werden lässt.

Hunderte Milliarden auf Pump, aber wofür genau?

Aber Aufrüstung kostet Geld. Und da wollen Union und SPD tief in die Tasche greifen. "Whatever it takes" hat CDU-Chef Friedrich Merz gesagt. "Ganz gleich, was es kostet" hat er gemeint. Union und SPD haben sich mit Unterstützung der Grünen im alten Bundestag noch einen Blankoscheck ausstellen lassen, die Schuldenbremse reformiert und für die Rüstungsausgaben auf Kredit gibt es keine Obergrenze mehr. Nur: Wohin führt diese Politik? Gibt es überhaupt schon eine Strategie, wie dieses Geld ausgegeben werden sollte?

Rüstung als Chance für Automobilwirtschaft

Die neue deutsche Rüstungspolitik sei auch eine Chance für die Wirtschaft, meinen auch Wirtschaftswissenschaftler. Es wird darüber gesprochen, ob nicht die Unternehmen der kriselnden Autoindustrie in ihren Werken auch Teile fertigen könnten, die für militärische Fahrzeuge gebraucht werden. Die Milliarden für Verteidigung seien eine Chance für die deutsche Wirtschaft, schließlich würden ja auch neue Jobs entstehen. Dabei sehen Fachleute die großen Vorzeige-Unternehmen wie Airbus, Rheinmetall oder Leonardo im internationalen Vergleich im Hintertreffen, was die Entwicklung von Technologie angeht.

Diskussion über Bundeswehr-Bedarf läuft an

Was braucht die Bundeswehr denn eigentlich, mit was sollte eine europäische Armee ausgestattet werden, wenn es sie denn mal gibt? Plakativ wird über Panzer und Kampfflugzeuge diskutiert. Neben anderen hat auch der Wirtschaftswissenschaftler Moritz Schularick Milliardenkredite in der Art vorgeschlagen, wie sie die kommende Koalition aufnehmen will. Aber Schularick sagt, das Militär bräuchte viel eher eine Million Drohnen als 2.000 neue Panzer.

Schließlich geht es um die Zukunft

Aber rückt Deutschland mit einer hochgerüsteten Armee nicht auch stärker in den Fokus als Angriffsziel für hybride Attacken aller Art? Und wie blicken junge Menschen, die die Milliardenschulden abbezahlen und im Zweifelsfall in den Krieg ziehen müssten, auf die Diskussion? An den Schulen beim EU-Nachbarn Lettland gibt es "Verteidigung" als Unterrichtsfach. Wollen wir so etwas auch bei uns? Und welche Alternativen gäbe zu einer Hochrüstung der Bundeswehr?

Wir möchten Ihre Meinung hören! Wir freuen uns, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen möchten - wenn Sie mitreden. Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77 oder beteiligen Sie sich bei YouTube.