Laut einer Umfrage sieht eine Mehrheit der Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland gefährdet. Was sollte und könnte auch der NDR tun, um einer Spaltung entgegenzuwirken? Diskutieren Sie heute Abend in der NDR Redezeit ab 20.30 Uhr mit uns und unseren Gästen! Sie können uns Ihre Fragen auch per Mailformular schicken.

Wie können wir zum Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Programme der ARD bundesweit bis zum 12. November in der Themenwoche "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?". Es geht um Geschichten rund um Mut, Verantwortung und Gemeinsinn. Es geht um Konflikte und Lösungen. Und vor allem: um den Austausch mit Ihnen! Denn naturgemäß spielen auch die Medien eine große Rolle für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet Informationen und Inspiration für alle; er bildet die öffentliche Meinung in ihrer Vielfalt ab. Wie sieht er also genau aus, der Zusammenhaltswert Ihres Rundfunks?

Weitere Informationen ARD-Themenwoche "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?" im NDR Wie können wir zum Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen? Die ARD-Themenwoche vom 6. bis 12. November 2022 im NDR. mehr

Was tut der Norddeutsche Rundfunk für das "Wir"?

Nicht nur in Sendungen wie etwa der NDR Info Redezeit steht explizit die Meinung des Publikums im Mittelpunkt. Neu hinzu kommt jetzt die Dialog- und Umfrageplattform #NDRfragt - sie soll das Meinungsbarometer für den Norden sein. Mit jeder NDR Nutzerin und jedem NDR Nutzer, die oder der sich registriert, wächst die Gemeinschaft, die regelmäßig ihre Meinung kundtun kann - zum Beispiel zu Fragen wie: Wie kommen die Norddeutschen mit den steigenden Energiepreisen zurecht? Was ist ihnen im Leben wichtig? Worüber wünschen sie eine stärkere Berichterstattung im NDR? Die Ergebnisse dieser Umfragen werden über unsere Programme Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Weitere Informationen #NDRfragt - das Meinungsbarometer für den Norden Wir wollen wissen, was die Menschen in Norddeutschland bewegt. Registrieren Sie sich jetzt für das neue Dialog- und Umfrageportal des NDR! mehr

Zukunftsdialog in der Redezeit: Wie wünschen Sie sich Ihren NDR?

In der NDR Info Redezeit heute Abend ab 20.30 Uhr wollen wir ebenfalls Ihre Meinung hören: Berichten Sie uns von Ihren Prioritäten! Was sollte der NDR tun, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Spaltung entgegenzuwirken? Was wünschen Sie sich von Ihrem NDR? Und: Wie sollte aus Ihrer Sicht die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussehen?

Über diese Frage wird bereits öffentlich, innerhalb der ARD und in der Politik intensiv diskutiert - verstärkt durch die jüngsten Krisen etwa beim RBB und auch beim NDR. Der Reformprozess ist bereits in vollem Gange.

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung! An den Redezeit-Sendetagen können Sie ab 19.30 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (08000) 44 17 77 anrufen und Ihre Fragen stellen. Aus dem Ausland lautet die Nummer +49 (40) 441777. Oder Sie schreiben eine Mail mit dem ganz unten auf dieser Seite anhängenden Formular.



Redezeit-Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Katja Marx

Programmdirektorin des Norddeutschen Rundfunks

Adrian Feuerbacher

NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info

Ada von der Decken

NDR Journalistin, Team #NDRfragt

Lennart Kutzner

Mitglied im NDR Rundfunkrat, Landesjugendring Niedersachsen e. V.

Dr. Stephan Weichert

Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Vocer Institut für digitale Resilienz in Hamburg