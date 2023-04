Vier-Tage-Woche - ein Modell für alle?

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Für viele Beschäftigte klingt das wie ein schöner Traum. Auch für unsere NDR Community. Viele Menschen aus dem Norden, die an unserer #NDRfragt Umfrage teilgenommen haben, würden gerne so arbeiten. Als Faustregel lässt sich festhalten: Je jünger die Beschäftigten sind, desto mehr können sie diesem Modell abgewinnen. In der Redezeit stellen wir die ersten Ergebnisse der Umfrage vor.

Jüngere Beschäftigte wollen nur vier Tage arbeiten

Danach wollen vor allem die jüngeren Arbeitnehmenden mehr Zeit mit der Familie verbringen. Außerdem stehen bei ihnen Hobbys und das Ehrenamt sehr hoch oben auf der Wunschliste.

Wermutstropfen: Viele können sich eine Arbeitsreduzierung mit Lohnabschlägen nicht leisten. Erfahrungen aus Großbritannien zeigen: Die Produktivität in manchen Branchen steigt. Die Arbeitgeber kommen auch ohne Lohnabschläge auf ihre Kosten. Kann eine Vier-Tage-Woche in Zukunft in Deutschland die Regel werden?

Großbritannien: Pilot-Projekt mit vielen Vorteilen

In dem Pilotprojekt in Großbritannien, bei dem die Arbeit ohne Lohnkürzung auf vier Tage reduziert wurde, zeigten sich viele Vorteile: Der Umsatz der Unternehmen stieg, die Fehltage gingen zurück, die Produktivität kletterte, der Stresslevel der Beschäftigten und die Fluktuation sanken.

Außerdem geht es um die Frage, ob es durch die Vier-Tage-Woche zu Arbeitsverdichtungen kommt und wie realistisch dieses Arbeitsmodell für bestimmte Branchen ist.

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Jörg Amelung

Personalchef bei der Stadt Wedel, Kreis Pinneberg/Schleswig-Holstein

Dr. Romana Dreyer

Arbeits- und Organisations-Psychologin und Geschäftsleiterin Center for Better Work an der Universität Hamburg

Prof. Dr. Alexander Kritikos

Volkswirt, Forschungsdirektor am Deutschen Institut Wirtschaftsforschung (DIW) Berlín