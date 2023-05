Teuer, teurer, Lebensmittel - Wann wird der Verbraucher entlastet?

Die Preise im Supermarkt steigen derzeit immer weiter - zuletzt um gut 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das, obwohl der Inflationsdruck abnimmt. Wann kommt das bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an? Auch Verbraucherschützer halten derzeit einige Preissteigerungen weder für nachvollziehbar noch für gerechtfertigt. Wie gehen wir damit um? Können wir bald mit einer Entlastung rechnen? Wird wieder mehr im Geldbeutel sein? Oder sind die hohen Preise das "neue Normal"?

Stark gestiegene Preise im Supermarkt - daran haben wir uns seit dem vergangenen Jahr gewöhnen müssen. Doch aktuell reibt sich so mancher die Augen: Zucker ist um gut 70 Prozent teurer als im Frühjahr 2022. Bei Molkerei-Produkten und Eiern liegt das Plus bei 35 Prozent, bei frischem Gemüse sind es knapp 30 Prozent. Schaut man weiter zurück, ergibt sich: Der Liter Vollmilch kostet rund 45 Prozent mehr als 2020.

Diese Produkte sind besondere Beispiele, die aber einen allgemeinen Trend illustrieren: Laut Statistischem Bundesamt liegt der Anstieg der Lebensmittelpreise mittlerweile dreimal so hoch wie der Anstieg der gesamten Verbraucherpreise. Wie passt das zusammen?

Sind diese Lebensmittelpreise das "neue Normal"?

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung geht davon aus, dass die Inflation längst ihren Höhepunkt erreicht hat. Zum Jahresbeginn lag sie noch bei 8,7 Prozent. Inzwischen sind es 7,4 Prozent. Sinkende Kosten der Hersteller wirken sich erst zeitversetzt auf die Preise für Lebensmittel aus, argumentieren die einen. Allen voran den Verbraucherzentralen reicht das aber zur Begründung nicht aus: Sie sprechen von Marktmissbrauch in Krisenzeiten. Der Verdacht liege nahe, dass einige Hersteller und Händler die Inflation zur "Gewinnmitnahme" nutzten. Wie könnte die Politik hier Klarheit schaffen? Welche Möglichkeiten haben die Konsumenten? Sie regieren in jedem Fall mit Zurückhaltung und schränkten sich im März beim Kauf von Lebensmitteln so sehr ein wie seit 30 Jahren nicht mehr. Laut Destatis trifft das vor allem die ärmeren Familien. Kommt Entlastung oder müssen wir uns nun an dieses Preisniveau gewöhnen?

Redezeit-Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Dr. Timm Bönke

Ökonom, Leiter Konjunkturpolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW)

Jana Fischer

Expertin "Lebensmittel und Ernährung" bei der Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

Gabriele Held

Produktmanagerin Gartenbau bei der Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI), Büro Hamburg