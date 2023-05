Tag der Pressefreiheit - warum gerät sie auch bei uns unter Druck?

Russland, Afghanistan - nur zwei Länder, in denen wir gerade sehen, wie Berichterstattung immer weiter eingeschränkt wird. Welche Folgen es hat, wenn Zensur um sich greift und Pressevertreter eingeschüchtert werden, darauf wirft der Tag der Pressefreiheit ein besonderes Schlaglicht. Dabei zeigt sich: Auch in Deutschland werden Journalistinnen und Journalisten im Netz sowie auf der Straße beschimpft, bedroht und an der Arbeit gehindert. Gibt es das "Feindbild Journalist"? Wie sollten Politik und Gesellschaft reagieren?

In puncto Pressefreiheit scheint es in Deutschland bergab zu gehen. Klar, Probleme mit staatlichen Eingriffen oder der Konzentration von Medienangeboten in der Hand eines Konzerns - das gibt es eher in ferneren Ländern oder zum Teil auch bei europäischen Nachbarn. Aber auch die deutsche Pressefreiheit hat Risse: Demonstrationen etwa gelten als gefährlicher Arbeitsort für Medienschaffende. Reporter ohne Grenzen spricht von wachsender Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Im vergangenen Jahr dokumentierten die Experten 103 physische Angriffe - so viel wie noch nie.

Beschimpfungen und Protest "gegen die Medien" - was läuft schief?

Schon die Berichterstattung über Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen haben gezeigt, wie auch Reporter zur Zielscheibe werden. Gerade auch Kolleginnen und Kollegen des NDR, die zuletzt etwa über Proteste gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft in Upahl (Landkreis Nordwestmecklenburg) berichtet haben, bekommen den Zorn zu spüren. Sie werden beschimpft, bedroht, gefilmt und in aggressive Diskussionen verwickelt.

Nehmen wir es hin, dass sich Reporter immer stärker mit den Fragen beschäftigen müssen: Wie umgehen mit Beleidigungen und Bedrohungen? Welches Risiko kann ich noch in Kauf nehmen? Vieles dagegen gilt es auch zu bewahren: Welche Regeln müssen gestärkt werden, in einer Zeit, in der Pressefreiheit weltweit - durch Krise, Kriege und Autoritarismus - instabiler wird? Welche Rolle spielt dabei der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Braucht es allgemein mehr Aufklärung über die Rolle der Presse in der Demokratie wie in der Gesellschaft?

