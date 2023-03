Es sind schreckliche Bilder, die die Helfer und die Angehörigen der Opfer nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien verfolgen. Was können wir tun, um die Menschen dabei zu unterstützen, die Schrecken zu überwinden? Reicht eine Umarmung oder braucht es psychologische Hilfe? Und wie wichtig sind Freunde und Familie?

Vor einem Monat bebte die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Mehr als 50.000 Menschen kamen ums Leben, Millionen verloren ihr Zuhause. Der NDR blickt am Dienstag mit einem Thementag auf die betroffenen Gebiete und die Schicksale der Menschen.

Hilfe bei Trauma-Bewältigung nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Kurz nach der Erdbeben-Serie waren Hunderte von Helfern in das Katastrophengebiet gefahren und geflogen, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Jetzt sind viele Helfer wieder zurück und werden die Bilder, Eindrücke und Gerüche nicht los. Und auch die Angehörigen der Opfer mussten die Unsicherheit ertragen, wenn nicht klar war, ob Eltern und Geschwister überlebt haben. Solche Ängste hinterlassen unsichtbare Narben. Wie können Angehörige und Helfer unterstützt werden, um die bedrückenden Erinnerungen zu verarbeiten? Für die türkischen, kurdischen und syrischen Gemeinden in Norddeutschland ist die psychologische Betreuung von Angehörigen und Helfern eine große Aufgabe. Aber in Deutschland praktizieren nur wenige Türkisch oder Arabisch sprechende Psychologen. Was können Freunde und Bekannte tun? Und ab wann braucht es psychologische Hilfe?

NDR Info Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:

Aicha El-Saleh

Vorstandsvorsitzende Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft

Helge Höllmer

Stellvertretender Vorsitzender der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie

Murat Kaplan

Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Hamburg und Umgebung

