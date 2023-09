Mehr Depressionen, mehr Essstörungen: Kinder und Jugendliche leiden zunehmend an psychischen Krankheiten - unter anderem in Folge des Umgangs mit der Corona-Pandemie. Jetzt sollen die Kinder mehr Unterstützung erhalten - besonders in Schulen. Welche Rolle können Lehrer und "Mental Health Coaches" spielen? Tun wir genug für die mentale Gesundheit der Jugend?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio

oder im Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Info App

Durch aktuelle Krisen fühlen sich Kinder und Jugendliche belastet - und das stärker als Menschen älterer Generationen. Das zeigt unter anderem die Trendstudie "Jugend in Deutschland". Ursache für die hohe Belastung sei eine Art Dauerkrisenmodus, der durch die Folgen von Corona-Pandemie, Klimakrise, Krieg und Inflation entstanden ist.

Fast jeder zweite junge Mensch fühlt sich gestresst

Fast die Hälfte aller 14- bis 29-Jährigen leidet unter Stress. Auch fühlen sich mehr junge als alte Menschen erschöpft und haben Selbstzweifel. Weitere Studien zeigen: Kinder sind öfter wegen psychischer Probleme in der Klinik und leiden häufiger an Depressionen und Essstörungen.

Programm zur mentalen Gesundheit startet

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Die Grünen) hat ein Präventionsprogramm zur mentalen Gesundheit an Schulen ins Leben gerufen. In bundesweit mehr als 100 Einrichtungen sollen speziell ausgebildete "Mental Health Coaches" Schülern und Schülerinnen helfen, mit Sorgen und Problemen besser klarzukommen. Sie sollen an den Schulen Raum für Gespräche schaffen und den Schülern und Schülerinnen Mut machen, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu holen.

Reichen "Mental Health Coaches" als Hilfe aus?

Doch sind die "Mental Health Coaches" mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein? Was müssen Eltern und Schule leisten, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen? Wie muss sich die Gesellschaft ändern, um besser auf junge Menschen mit mentalen Problemen einzugehen?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Julia Asbrand

Diplom Psychologin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Institut für Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Sven Quiring

Vorsitzender Landesverband Hamburg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Julian Soethe

psychologischer Berater, "Mental Health Coach" an der Stadtteilschule Süderelbe Hamburg