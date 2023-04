Immer öfter schreiben Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben mithilfe von ChatGPT. Die Künstliche Intelligenz hat auf alles eine Antwort - wenn auch nicht unbedingt die richtige. Aber es gibt auch sichtbare Vorteile der KI. Immer mehr Klassen, auch im Norden, nutzen die KI für Lese- und Mathelernprogramme. Da, wo Lehrkräfte fehlen, kann die KI Lernerfolge begleiten.

Mündliche Prüfungen sollen größere Rolle spielen

In Hamburgs Schulen wird auf die neueste Entwicklung, bei der immer mehr Schülerinnen und Schüler die KI die Hausaufgaben schreiben lässt, reagiert: Mündliche Prüfungen etwa werden künftig eine größere Rolle spielen. Der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, sagte im Gespräch mit dem NDR: "Bewertet werden verstärkt Leistungen, die Schülerinnen oder Schülern zweifelsfrei zugeordnet werden können."

Schulbehörde verweist auf "Kompetenzstelle KI"

Außerdem hat die Schulbehörde die sogenannte Kompetenzstelle KI eingerichtet. Hauptziel ist es, Werkzeuge wie ChatGPT künftig sinnvoll und gezielt zu nutzen. Dazu müssen natürlich auch viele Lehrkräfte erst lernen, wie KI-Programme oder -Software bedient werden. Informationen dazu seien schon an alle Schulen verschickt worden. Im kommenden Monat sind außerdem alle Schulleitungen und Fachlehrkräfte zu einer Veranstaltung mit Expertinnen und Experten eingeladen - etwa zur Frage, welche Chancen KI für modernen Unterricht bietet.

ChatGPT über den Einsatz von ChatGPT in Schulen

NDR 90,3 Autor Andreas Gaertner hat ChatGPT selbst zum Thema "KI in Hamburgs Schulen" befragt. Das ist das Ergebnis:

"Als künstliche Intelligenz bin ich nicht direkt involviert oder informiert über die Art und Weise, wie die Schulbehörde in Hamburg mit mir oder anderen KI-Systemen umgeht. Allerdings gibt es viele Möglichkeiten, wie Chatbots und andere KI-Systeme in Bildungseinrichtungen eingesetzt werden können, einschließlich der Unterstützung von Lehrern und Schülern bei Fragen und Aufgaben, der Verbesserung der Kommunikation zwischen Schulbehörden und Eltern sowie der Bereitstellung von personalisierten Lerninhalten für Schüler. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Verwendung von KI in Bildungseinrichtungen sorgfältig geplant und umgesetzt werden sollte, um sicherzustellen, dass die Technologie die Schüler nicht ersetzt, sondern vielmehr unterstützt und ergänzt. Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass der Datenschutz und die Datensicherheit bei der Verwendung von KI in Bildungseinrichtungen gewährleistet sind."

Streit um Gefahr und Potentiale von KI

In Schleswig-Holstein hilft ein KI-basiertes Leseprogramm den Grundschulklassen. Die App Buddy Bo wurde vom Kieler Institut für Lehrerfortbildung (IQSH) entwickelt. Auch international gibt es eine große Debatte über die mögliche Kontrolle von ChatGPT. Die Datenschutzbehörde Italiens hat der US-Firma OpenAI mit sofortiger Wirkung verboten, die Daten italienischer Nutzer zu verarbeiten. Außerdem wird dem Chatbot des Unternehmens fehlender Jugendschutz vorgeworfen.

In der Redezeit geht es um die Fragen: Wie sinnvoll ist KI im Klassenzimmer? Kann man ChatGPT kontrollieren? In zehn Jahren, so die Prognosen, werden viele Berufe von KI ergänzt, wie lernen Schülerinnen und Schüler also am besten digitale Kompetenz?

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Britta Kölling

KI-Beauftragte der Hamburger Schulbehörde

Dr. Diana Knodel

Gründerin Fobizz, Online-Fortbildungen für Lehrkräfte

Prof. Michael Becker-Mrotzek

Direktor am Mercator-Institut für Sprachförderung der Uni Köln und Mitglied der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz