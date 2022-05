Drei Monate Krieg - in dieser Zeit haben vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer die Welt beeindruckt mit ihrer Widerstandskraft, mit der sie dem russischen Angriff begegnen. In den ersten drei Monaten des Krieges mussten aber auch wir uns von vielen Gewissheiten verabschieden: "Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht", sagte Außenministerin Annalena Baerbock am 24. Februar 2022. In der Außen- und Sicherheitspolitik gelten nun ganz andere Prioritäten. Westliche Bündnisse, die zuletzt an Bedeutung verloren, stehen wieder hoch im Kurs und gelten als Sicherheitsanker. Ohnehin hat sich das Sicherheitsgefühl dramatisch verändert.

AUDIO: Blick zurück und voraus: Drei Monate Krieg in der Ukraine (7 Min) Blick zurück und voraus: Drei Monate Krieg in der Ukraine (7 Min)

Abschied vom hoffnungsvollen "Nie wieder Krieg!"

Die repräsentativen Umfragen der vergangenen Wochen - etwa der ARD-DeutschlandTrend - haben ergeben, dass die Gesellschaft in gewissen Fragen gespalten ist: Rund die Hälfte der Menschen hierzulande ist dafür, die Ukraine konsequent mit schweren Waffen zu versorgen. Die andere Hälfte lehnt das ab - zu groß ist die Sorge, dadurch lediglich den Krieg zu verlängern und weitere Eskalationsstufen zu erreichen.

Wie hat sich die Haltung der Gesellschaft zu militärischen Fragestellungen in den vergangenen drei Monaten verändert? Das Interesse an sicherheitspolitischen Fragestellungen ist groß wie nie. Was daran ist kurzfristiger oder langfristiger Trend?

Fluchtbewegungen, Hungersnöte, Energiepreisexplosion

Auch wir spüren die Folgen des Krieges vor allem an den rasant gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen. Worauf müssen wir uns einstellen? Und ist die deutsche Gesellschaft langfristig bereit, den Preis etwa für einen Verzicht auf vergleichsweise billige Energie aus Russland zu bezahlen? 14 Millionen Menschen aus der Ukraine sind inzwischen auf der Flucht. Sie suchen und finden Hilfe in den westlichen Nachbarländern. Wie meistert Deutschland, gemeinsam mit den EU-Staaten, diese Herausforderung?

Nach drei Monaten dauert der Krieg unvermindert an. Gerade hat die Ukraine den Kriegszustand um weitere 90 Tage verlängert. Auf welche Szenarien stellen wir uns ein? Welche Rolle kann Deutschland spielen, nachdem die Bundesregierung bei der Frage nach Waffenlieferungen, einem Energieembargo und Sanktionen als zögerlich wahrgenommen wurde? Wie kann die weitere Unterstützung für die Ukraine aussehen?

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung! An den Redezeit-Sendetagen können Sie ab 20.30 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (08000) 44 17 77 anrufen und Ihre Fragen stellen. Aus dem Ausland lautet die Nummer +49 (40) 441777. Oder Sie schreiben eine Mail mit dem ganz unten auf dieser Seite anhängenden Formular.



Die Sendung können Sie hier im NDR Info Radio-Livestream verfolgen.

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Dr. Martina Fischer

Referentin für Frieden und Konfliktbearbeitung bei "Brot für die Welt"

Carsten Schmiester

NDR Podcast-Host von "Streitkräfte & Strategien"