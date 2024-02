Im Schatten der Flasche: Wie können wir Kindern von alkoholkranken Eltern helfen?

Drei Millionen Kinder in Deutschland wachsen mit suchtkranken Eltern auf. Ihre Nöte und ihre Sorgen bleiben meist im Verborgenen. Unser Thema der Redezeit.

"Die schlimmsten Verletzungen fügen Drogen Menschen zu, die selbst keine Drogen nehmen: Es sind die Kinder von Alkoholkranken oder anderen Süchtigen": Dieser mahnende Satz findet sich auf der Webseite des Vereins NACOA. Er setzt sich ein für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Und davon gibt es viele: Jedes 6. Kind wächst nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums in einer Familie auf, in der mindestens ein Elternteil abhängig ist, überwiegend von Alkohol, aber auch von Tabletten, harten Drogen oder Glücksspielen.

Betroffene Kinder müssen früh Verantwortung übernehmen

Die Kinder wachsen mit Angst, Scham und Unsicherheit auf. Die suchtkranke Mutter oder der Vater ist auf das Suchtmittel fokussiert - und das andere Elternteil sorgt sich um den kranken Partner. Dabei bleibt wenig Raum für die Kinder. Sie bekommen wenig Aufmerksamkeit, fühlen sich verantwortlich, tragen schwer an der Last, den Haushalt zu versorgen oder jüngere Geschwister zu betreuen. Und sie überwachen sogar den Konsum des kranken Elternteils.

Max Mutzke: Meine Mutter war alkoholkrank

Der Verein NACOA stellt klar, dass auch AlkoholikerInnen ihre Kinder lieben würden. Da sie aber aufgrund ihrer Krankheit starken Stimmungsschwankungen unterliegen, können sie ihnen oft nicht die Verlässlichkeit und emotionale Zuwendung bieten, die sie für eine gesunde Entwicklung brauchen. "Diese Kinder müssen gesehen, gehört und unterstützt werden", erklärt Burkhard Blienert, Bundesdrogenbeauftragter. Sänger Max Mutzke setzt sich als NACOA-Schirmherr für die Kinder aus suchtbelasteten Familien ein. "Ich weiß selbst, wie hilflos man sich als Kind fühlt, denn auch meine Mutter war alkoholkrank und ist letztendlich daran gestorben."

Betroffene Kinder sind suchtgefährdeter

Dazu kommt: Über diesen schwierigen Start ins Leben kommen die Kinder auch als Erwachsene oft schwer hinweg. Zudem steigt das Risiko, selbst in eine Abhängigkeit zu geraten.

Wir wollen in der Redezeit auf das tabuisierte Thema der Suchterkrankung von Eltern schauen und auch aufzeigen, wie Kindern geholfen werden kann. Wir fragen aber auch: Wie kommt es zu so hohen Zahlen, gerade bei der Alkoholsucht? Wen betrifft sie? Wann gilt man als alkoholsüchtig, wann ist das regelmäßige Gläschen zu viel? Was glauben Sie, unterschätzen wir die Gefahr von Alkohol immer noch? Auch darüber wollen wir mit Ihnen sprechen in der NDR Info Redezeit.

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Dr. Anne Koopmann

Psychologin an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim

Anna Oliar

Leiterin der Online-Beratung bei NACOA Deutschland, Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V.