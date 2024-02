Bündnis Sahra Wagenknecht – wie erfolgreich kann die Partei werden?

Die Parteienlandschaft in Deutschland wird vielfältiger. Gerade erst hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf einem Parteitag erste Themen festgezurrt. Wofür steht das BSW? Welches Profil hat diese neue Partei und für welche Wählergruppen ist sie interessant?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio mit

oder im mit Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Neue Konkurrenz im Kampf um konservative Wähler

Mit scharfen Attacken gegen die Ampel hat Sahra Wagenknecht ihre neue Partei auf das Wahljahr 2024 eingestimmt. Beim ersten Parteitag des Bündnis Sahra Wagenknecht nannte die Gründerin die Ampel erneut "die dümmste Regierung Europas". Die Co-Vorsitzende und Namensgeberin Wagenknecht sagte, die Politik müsse geändert werden. "Da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft." Es gebe "so viele Probleme, Unsicherheit, aber auch Empörung und Wut", sagte Wagenknecht in ihrer Rede unter dem Beifall der knapp 400 Delegierten. "Immer mehr Menschen in unserem Land sind politisch heimatlos geworden." Das Versagen der Ampel-Politik führe dazu, dass die AfD in Umfragen auf über 20 Prozent komme und teilweise stärkste Kraft in einigen ostdeutschen Ländern sei. Wagenknechts neue Partei will erstmals bei der Europawahl im Juni antreten. Das Programm dafür soll Wähler links wie rechts ansprechen: mehr soziale Gerechtigkeit, aber auch weniger Migration nach Deutschland und ein Ende der Waffenhilfe für die Ukraine.

Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern spendet eine Million Euro

Ein Ehepaar aus Westmecklenburg hat nach eigenen Angaben eine Million Euro an das BSW gespendet. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte das Ehepaar, dass das BSW als neue Partei die gleichen Startchancen für die kommenden Wahlen bekommen solle wie etablierte politische Kräfte.

BSW konzentriert sich auf ostdeutsche Landtagswahlen und die Europawahl

Der ehemalige Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel sollen die neue Partei in die Europawahl führen. Auch bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg strebe man an zu kandidieren, sagte Wagenknecht.

NDR Info Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:



Prof. Dr. Thorsten Faas

Politologe und Wahl-Forscher an der Freien Universität Berlin

Prof. Dr. Stefan Marschall

Politikwissenschaftler, mit Schwerpunkt "Politisches System Deutschlands", Heinrich-​Heine-Universität Düsseldorf

Zaklin Nastic

Bündnis Sahra Wagenknecht