Sexueller Missbrauch - wie kann die evangelische Kirche Vertrauen zurückgewinnen?

Mehr als 9.000 Minderjährige wurden seit 1946 in der evangelischen Kirche und Diakonie sexuell missbraucht. Davon geht die aktuelle Mißbrauchsstudie der Evangelischen Kirche aus, die letzten Donnerstag in Hannover präsentiert wurde. Die Forscher mussten auf Hochrechnungen zurückgreifen, da etliche Akten nicht zur Verfügung standen.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio mit

oder im mit Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Hochrechnung ergibt noch höhere Zahlen

Es gebe Kenntnisse über weitere Fälle, die aufgrund fehlender Informationen nicht hätten strukturiert erfasst werden können, heißt es in der Mitteilung des Forscherteams. Untersucht wurden den Angaben zufolge flächendeckend nur Disziplinarakten. In einer Hochrechnung, die aus Sicht des Forscherteams mit "sehr großer Vorsicht" betrachtet werden muss, ergäbe sich eine Zahl von insgesamt 9.355 Betroffenen bei geschätzt 3.497 Beschuldigten. Rund 65 Prozent der Opfer waren männlich und rund 35 weiblich. Bei den Beschuldigten handele es sich fast nur um Männer (99,6 Prozent). Rund drei Viertel von ihnen seien bei der Erst-Tat verheiratet gewesen. Eine Berufsgruppe oder klassische Tatkonstellation, auf die sich das Problem reduzieren lasse, gebe es nicht, sagte der Leiter der Studie Martin Wazlawik, während der Pressekonferenz. Sexueller Missbrauch finde sich in allen Einrichtungen und Handlungsfeldern innerhalb der evangelischen Kirche und Diakonie.

Fehrs: "Wir haben uns schuldig gemacht."

Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs sagte bei der Vorstellung der Studie: "Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann sie, die sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten." Diese Bitte um Entschuldigung könne nur glaubwürdig sein, "wenn wir auch handeln und mit Entschlossenheit weitere Veränderungsmaßnahmen auf den Weg bringen."

In der Redezeit wollen wir darüber sprechen, wie es zu solch einer hohen Zahl von Fällen kommen konnte. Warum die Kirche nicht früher reagiert hat? Und wie das Vertrauen der Gläubigen wieder zurückgewonnen werden kann.

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Florian Breitmeier

Leiter der NDR-Redaktion ‚Religion und Gesellschaft‘

Nancy Janz

Evangelische Kirche Deutschland (EKD), Betroffenensprecherin, Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt

Rainer Kluck

Stabstelle Prävention – Fachstelle der Nordkriche gegen sexualisierte Gewalt