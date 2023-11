Livestream hier ab 07.11.2023 19:03 Uhr Jetzt live

Wer sich kommunal in der Politik engagiert, hat die Möglichkeit, auf lokaler Ebene Einfluss zu nehmen und an Entscheidungen teilzuhaben, die den Alltag unmittelbar beeinflussen. Doch warum gibt es heutzutage immer weniger Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren?

Wo wird eine Kita gebaut? Wie sieht der Spielplatz um die Ecke aus? Sollte es mehr Mülleimer im Stadtteil geben? Das sind Beispiele für Fragen, die in der Kommune entschieden werden. Wer sich auf kommunaler Ebene politisch engagiert, gestaltet das eigene Umfeld. Trotzdem wollen immer weniger Menschen ehrenamtlich "vor der Haustür" politisch engagieren.

Fehlende Achtung, hohe Erwartungshaltung

Einer der Gründe: Kommunal-Engagierte haben es oft schwer. Der ehemalige Kölner Kommunalpolitiker Marco Pagano beschreibt in seinem Buch "Kleine Helden" unter anderem den Zeitmangel, die schwierigen Verwaltungsprozessen und die fehlende Achtung in der Gesellschaft. "Die Erwartungshaltung der Menschen vor Ort wurde immer größer. Erwartungen an Erreichbarkeit und Teilnahme an Terminen. Deutliches Unverständnis, wenn man einmal als Ehrenamtler nicht kann."

Beleidigungen und Bedrohungen

Doch es mangelt nicht nur an Wertschätzung. Viele Engagierte berichten von Anfeindungen. Eine nicht repräsentative aber breit angelegte Befragung im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem Jahr 2022 zeigt: 60 Prozent der Befragten haben schon Beleidigungen, Bedrohungen oder tätliche Übergriffe erlebt. Bei knapp einem Drittel haben die Anfeindungen und Angriffe oder die Sorge vor weiteren Aggressionen zu Veränderungen des persönlichen Verhaltens geführt.

Knapp fünf Prozent der Befragten gab sogar an, ganz ans Aufhören zu denken. Wenn Kommunalpolitikerinnen und -politiker angesichts von Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffen ihr persönliches Verhalten ändern oder ans Aufgeben denken, dann gefährde der Hass nicht nur die Politiker und Politikerinnen selbst, sondern auch die demokratische Gesellschaft, so ein Resümee der Studie.

Nicht attraktiv – besonders für Frauen

Besonders herausfordernd ist es, Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. So hat das Bundesgleichstellungsministerium ein Aktionsprogramm gestartet, um den Anteil von Frauen in Rathäusern, Landratsämtern und kommunalen Vertretungen auszubauen. Vor den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein im Mai kritisierte Anke Homann vom Landesfrauenrat: "Die Hürden für Frauen sind noch viel zu hoch.“ Frauen seien diejenigen, die die meiste Betreuungsarbeit von Kindern oder Angehörigen übernehmen würden und das ließe sich schwer mit Politik vereinbaren. "Frauen machen die Hälfte unserer Gesellschaft aus - wenn sie nicht an politischen Entscheidungen beteiligt werden, fehlt eine entscheidende Perspektive", sagte Homann.

Was muss sich ändern?

Wie kann kommunales Engagement wieder attraktiver werden – für Männern und Frauen, junge und ältere Menschen? Wie muss sich die gesellschaftliche Haltung gegenüber kommunaler Politik ändern? Und welche neuen Instrumente und Möglichleiten der Mitbestimmung gibt es auf kommunaler Ebene?

