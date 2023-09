Überfüllte Tierheime: Wo endet unsere Tierliebe?

Ein Hund als Unterstützung im Corona-Lockdown, eine Katze als Trost in einsamen Pandemie-Zeiten: Für viele Menschen waren Haustiere in der schweren Corona-Zeit eine echte Stütze. Doch was passiert mit den vierbeinigen Freunden, wenn die Zeit im Homeoffice vorbei ist? Wohin mit der Katze, wenn die Tierarztkosten das Budget übersteigen? Ab ins Tierheim, ist oft die Antwort. Und das ist derzeit meist überfüllt. Wie weit reicht unsere Tierliebe?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio

oder im Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Info App

Aufnahmestopps oder lange Wartelisten: Viele Tierheime in Deutschland sind überfüllt. So nimmt zum Beispiel das Tierheim Süderstraße in Hamburg seit Kurzem gar keine Hunde und Katzen mehr auf - nicht einmal solche, die auf der Straße gefunden oder vom Veterinäramt beschlagnahmt wurden. Auch in anderen Regionen Deutschlands sind die Kapazitäten ausgeschöpft.

Mehr Unterstützung für Tierheime gefordert

Tierschützer und Tierheime fordern daher eine bessere staatliche Unterstützung. "Die Tierheime und Tierschutzvereine in Deutschland stehen mit dem Rücken zur Wand", sagt der Präsident des Tierschutzbundes, Thomas Schröder. Ohne Hilfe des Staates werde "der karitative Tierschutz zusammenbrechen". Täglich meldeten sich Menschen, die ihre Tiere abgeben wollten. "Der Haustierboom, den wir in der Coronazeit erlebt haben, zeigt seine Folgen aktuell mit voller Wucht."

Es geht auch ums Geld

Doch leichten Herzens gibt wohl niemand ein Tier ab. Für immer mehr Tierhalter geht es auch ums Geld. Seitdem im November 2022 eine neue Gebührenordnung der Tierärzte in Kraft getreten ist, sind viele Behandlungen und Eingriffe teurer geworden. Zuschüsse für Menschen mit geringem Einkommen gibt es kaum, vielfach bleibt als einzige Lösung nur das Tierheim. Für viele chronisch kranke Tiere ist es die Endstation. Wie weit reicht unsere Tierliebe? Welchen Stellenwert haben Haustiere in unserer Gesellschaft? Wie kann den Tierheimen ganz konkret geholfen werden?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Dagmar Borchers

Philosophin an der Universität Bremen, Co-Autorin vom "Handbuch Tierethik"

Dr. Urte Inkmann

Leiterin und leitende Tierärztin im Hamburger Tierheim Süderstraße