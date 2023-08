Höhere Mehrwertsteuer - Gastronomen vor der Pleite?

Restaurantbesitzer wollen weiter nur einen reduzierten Mehrwertsteuersatz abführen. Sonst drohe eine Pleitewelle. Geht es Wirten in Deutschland wirklich so schlecht? Oder handelt es sich um das übliche Trommeln für eine Lobby?

Gastwirte dauerhaft entlasten?

Seit der Corona-Pandemie müssen Restaurant- und Gaststättenbetreiber statt der üblichen 19 nur 7 Prozent Mehrwertsteuer auf verkaufte Speisen abführen. Ende des Jahres soll diese Regelung auslaufen. Gastronomen befürchten deshalb eine Pleitewelle und fordern einen dauerhaften reduzierten Mehrwertsteuersatz. Wirtschaftswissenschaftler sehen aber ein Gerechtigkeitsproblem: Warum sollen Gastwirte dauerhaft entlastet werden, Einzelhändler und Friseure aber nicht?

Während der Corona-Pandemie waren viele Restaurants geschlossen. Und auch danach hielten sich viele Gäste zurück. Dazu kamen Inflation und höhere Löhne für Kellner und Köche. Sollte der Mehrwertsteuersatz auf Speisen wieder auf 19 Prozent steigen, müssten viele Gaststätten schließen, so das Ergebnis einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes. Wenn die Steuer aber dauerhaft gesenkt würde, müsste an anderer Stelle im Bundeshaushalt gespart werden. Und diese Diskussion will die Bundesregierung vermeiden.

NDR Info Moderator Marius Zekri begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Claudia Brözel

Professorin für Tourismusökonomie und Marketing, Schwerpunkt digitale Transformation und Nachhaltigkeit, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, (HNEE)

Michael Conrad

Präsident Dehoga Hamburg e.V.

Roosbeh Karimi

Rechtsanwalt des Verbandes unabhängiger Reisebüros e.V. (VUSR)