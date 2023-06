NDR Info - Redezeit

Rund ein Fünftel der Kliniken schließt innerhalb der nächsten zehn Jahre – so lautet die Prognose der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die große Frage dabei: Wie bleibt eine gute medizinische Versorgung erhalten? Die geplante Krankenhausreform soll dafür den Weg ebnen. Doch die Branche ist skeptisch: Unter dem Motto "Alarmstufe Rot" hat sie nun auf eine bedrohliche Lage, auch für Patientinnen und Patienten, aufmerksam gemacht. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wie steht es um die Versorgung im Norden?

"Dramatisch", "täglich bedrohlicher", "gnadenlos" – mit diesen Worten machten diese Wochen Klinikbetreiber und Mitarbeiter auf ihre Wahrnehmung der Krankenhausmisere aufmerksam. Eine Situation, die sich stetig zuspitzt. Die Grundprobleme sind lange bekannt: Allen voran die Finanzlage. Allein bei den Kliniken in Niedersachsen staut sich in diesem Jahr laut der zuständigen Krankenhausgesellschaft (NKG) ein Defizit von gut 530 Millionen Euro an. Dazu kommen der Fachkräftemangel und Personalausfälle, nicht zuletzt befördert durch die Belastungen der Corona-Pandemie. Was brauchen die Kliniken jetzt am dringendsten? Macht die geplante Krankenhausreform ein krankes System zukunftsfähig?

Weniger Kliniken – gute oder schlechte Nachricht für Patienten?

Fusionen, regionale Gesundheitszentren und bundesweit einheitliche Qualitätsstandards - das sind die Kernelemente der Reform. Wie lassen die sich mit regionalen Standort-Interessen vereinbaren? Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) spricht sogar von einer "Revolution" im Gesundheitswesen. Das erklärte Ziel: Mehr Qualität in der Gesundheitsversorgung, weniger Bürokratie und weniger ökonomischer Druck. Ist die Abkehr vom reinen Fallpauschalen-System ein erster richtiger Schritt? Was nützt den Patientinnen und Patienten am meisten? Welche Balance zwischen wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung bietet die beste Versorgung?

NDR Info Moderatorin Susanne Stichler begrüßt als Gäste:

Dr. Michaela Lemm

Geschäftsführerin am Institute for Health Care Business (HCB) in Essen

Claudia Loss

Gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg