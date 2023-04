Legales Kiffen - Freiheit oder Fahrlässigkeit?

Das Hanf ist frei - aber auch nur so halb. Die Eckpunkte der geplanten Cannabis-Legalisierung zeigen: nun hält die Bürokratie Einzug. Denn die Ampelkoalition will mit ihrem Gesetzentwurf viele Ziele unter einen Hut bekommen. Der geregelte Zugang zur Droge soll den gefährlichen Schwarzmarkt austrocknen, Nutzerinnen und Nutzer entkriminalisieren und dabei noch den Jugendschutz berücksichtigen und Suchtkarrieren vermeiden. Geht die Rechnung auf? Oder wird das Kiffen verharmlost?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio .

oder im . Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Cannabis legalisieren - das war von Beginn an das erklärte Ziel der Ampelregierung. Nun liegen die Pläne vor und man könnte es auch "Legalisierung light" nennen. Demnach dürfen Erwachsene 25 Gramm Cannabis dabeihaben, drei Pflanzen selbst anbauen - solange Minderjährige darauf keinen Zugriff haben. Zu den Plänen gehören auch die sogenannten Cannabis-Social-Clubs; diese Vereine mit maximal 500 Mitgliedern dürfen die Pflanze gemeinschaftlich zu Genusszwecken anbauen und nur an ihre volljährigen Mitglieder abgeben. Erst in einem zweiten Schritt, so die aktuellen Ampel-Pläne, können Städte und Kommunen Modellprojekte mit Cannabis-Fachgeschäften starten. Wie ist das zu bewerten: ein verantwortungsvoller Schritt oder "nur" ein kleinster gemeinsamer Nenner bei der Cannabis-Legalisierung?

Leichterer Zugang = mehr Cannabis-Konsumenten?

Welche Konsequenzen hat die deutsche Regelung für den Cannabis-Markt? Bundesweit sind in den vergangenen Jahren Plantagen entstanden. Rechnet sich der Betrieb unter diesen Bedingungen? Reicht die Teil-Legalisierung, um den Schwarzmarkt mit all seinen Gefahren zu bekämpfen? Medizinerinnen und Suchtexperten schauen vor allem auf die geplanten Maßnahmen zum Jugendschutz: Wie groß ist die Gefahr von regelmäßigem Cannabis-Konsum - auch im Vergleich zum Alkohol? Welche Erkenntnisse liefert das diesbezüglich bereits "liberalere" Ausland – allen voran die Niederlande: Steigt der Konsumentenkreise bei legalem Zugang? Wie gelingt der Schritt zum "legalen Kiffen unter Auflagen"?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Dr. Constantin von der Groeben

Branchenverband Cannabiswirtschaft e.V. und Geschäftsführer DEMECAN (medizinisches Cannabis)

Prof. Dr. Jens Reimer

Vorstand des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) Universität Hamburg, Chefarzt Zentrum für Psychosoziale Medizin am Klinikum Itzehoe