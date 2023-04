E-Roller - moderne Mobilität oder kann das weg?

Die E-Roller haben als hippe Gefährte die deutschen Innenstädte erobert - flexibel, schnell, ohne Abgase. Doch sie sorgen auch für Stress: Falsch abgestellte oder hingeworfene Scooter behindern Radfahrer und Fußgänger. Unfälle und rücksichtsloses Fahren führen zu weiterem Ärger. Wie soll es im Norden weitergehen? Braucht es bessere Regeln für die E-Roller-Nutzung? Oder sollen sie weg, die Scooter?

Macht das Roller-Verbot in Paris Schule?

Paris war die erste Stadt in Europa, in der E-Roller ausgeliehen werden konnten. Nun ist sie die erste, die die Roller wieder abschafft. Knapp 90 Prozent stimmten bei der Bürgerbefragung in der französischen Hauptstadt für ein Verbot ab dem 1. September; die Wahlbeteiligung war allerdings recht gering. Deutet sich damit der Anfang vom Ende der E-Roller-Mobilität an? Oder ist die Entscheidung ein Weckruf, dass es für die allgemeine Akzeptanz neuer Regeln und Nutzungsgewohnheiten bedarf? Zahlreiche Städte im Norden, allen voran Hannover, diskutieren derzeit über strengere Vorschriften für Anbieter sowie Nutzerinnen und Nutzer. Dazu kommt die Frage: Sollte die Politik generell nachsteuern - etwa in puncto Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog und Promillegrenzen?

Schaden oder Nutzen fürs Klima?

Haben die E-Roller in den vergangenen Jahren mehr Vor- oder Nachteile gebracht? Diese Frage spaltet offenbar. Seit sie im Sommer 2019 auf die deutschen Straßen kamen, sind die Unfallzahlen stetig gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt lagen sie 2021 bei mehr als 5.500 Unfällen mit Personenschaden. Wie viel Potenzial steckt also noch in den Rollern, die vor allem eine Mobilitätslösung für die sogenannte "erste und letzte Meile" sein sollten, um Autofahrten zu vermeiden. Geht die Nachhaltigkeits-Rechnung auf? Die Stadt Rostock startet nun eine Kampagne für mehr Verantwortungsbewusstsein auf dem E-Scooter sowie eine neue Beschwerde-Hotline. Lässt sich so das ramponierte Image der E-Roller retten - zugunsten moderner Mobilität?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Dr. Ute Fischer-Gäde

Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau in Rostock

Tankred Müller

Professor für elektrische Antriebstechnik, HAW Hamburg