Panzer: Nein, ja aber, vielleicht – wohin führt dieser Kurs?

Kampfpanzer für die Ukraine? Längst diskutieren wir nicht nur über das Für und Wider, sondern auch über die Art der Debatte in Deutschland. Die Ukraine drängt seit Monaten auf die Panzerlieferungen. Nun wächst täglich der Druck, zu einer Entscheidung zu kommen - innerhalb der Ampelkoalition, von manch europäischem Partner und aus den USA. Brauchen wir mehr Klarheit? Schreiben Sie uns!

Die Fragen hängen seit Tagen in der Luft: Liefert Deutschland auch "Leopard 2"-Kampfpanzer an die Ukraine? Gestattet die Bundesregierung Polen die Lieferung solcher Panzer? Als "'Leopard'-Nation" habe Deutschland eine besondere Verantwortung, so formuliert es der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Bei dieser schweren Panzerwaffe, die auch für Offensivzwecke eingesetzt werden kann, müssten die Folgen abgewogen werden - von Handeln wie von Nichthandeln.

Von vielen Seiten drängt aber die Frage: Ja, und nun? Viele Beobachter*innen hatten sich bereits vom hochrangigen Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Militärbase in Ramstein vergangene Woche Klarheit erhofft. Ohnehin betont der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj immer stärker den Zeit-Faktor: "Sie können gerne noch sechs Monate lang so reden, aber bei uns sterben Menschen - jeden Tag", sagte er kürzlich im ARD-Interview.

AUDIO: Waffenlieferungen an die Ukraine? Ampel-Koalition weiter uneins (3 Min) Waffenlieferungen an die Ukraine? Ampel-Koalition weiter uneins (3 Min)

Alle Augen auf Deutschland: Sind wir in der Panzer-Frage isoliert?

Wann und in welcher Form die Entscheidung auch kommen mag; ein Ja würde wohl unweigerlich mit der Frage einhergehen: warum so spät? Ein Nein braucht nun eine besonders schlüssige Erklärung. Erklären Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein neuer Verteidigungsminister das deutsche Vorgehen zu wenig, oder zu wenig schlüssig? Zum ganzen Bild gehört auch, dass Deutschland unter allen EU-Partnern den größten Anteil der Militärhilfe für die Ukraine stemmt. Zu Beginn der Woche hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im Kreise der EU-Amtskollegen erneut Militärhilfen von 500 Millionen Euro für die Ukraine freigegeben. Vom Treffen in Ramstein bleibt zudem eine lange Zusage-Liste für weitere Waffensysteme, allen voran aus den USA.

Spielt die "Leopard 2"-Entscheidung dennoch eine kriegsentscheidende Rolle? Ist Deutschland mit der Zögerlichkeit innerhalb der EU tatsächlich so isoliert, wie die Diskussion hierzulande glauben macht? Und wie lässt sich nach der Panzer-Debatte weiter auf diesem schmalen Grat wandern, der lautet "die Ukraine militärisch unterstützen, ohne in einen Nato-Russland-Konflikt zu rutschen"?

NDR Info Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:

Alexander Blümel

Sprecher des Ukrainischen Generalkonsulats in Hamburg

Dr. Alexander Graef

Russlandexperte am IFSH, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Hamburg

Helga Schmidt

Hörfunkkorrespondentin im NDR/WDR-Studio Brüssel

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung!



