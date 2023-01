Gesundes Essen für alle - bekommt der alte Plan neuen Schwung?

Gesunde Lebensmittel sollen günstiger werden, so der Plan von Agrarminister Cem Özdemir und ein viel beschworenes Credo gerade anlässlich der "Grünen Woche" in Berlin. Ideen dazu gibt es reichlich: keine Steuern auf Obst und Gemüse, Ernährungswende in Kantinen und Schulen. Was ist effektiv, was umsetzbar?

Absenkung der Mehrwertsteuer als Idee

Mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte; weniger Fleisch, Salz und Zucker - das sind die Leitlinien für eine Ernährungsstrategie, die Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) mit Vertreter*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ausarbeitet. Essen solle gesund, gut für die Umwelt und bezahlbar sein. Motive, die wahrlich nicht neu sind. Aber finden wir nun Wege, die Ziele konsequenter umzusetzen? Zuletzt viel diskutiert wurde eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Spanien etwa hat es vorgemacht und zum Jahresende die Steuern auch auf weitere Grundnahrungsmittel wie Brot und Milch gestrichen. Bringt ein solches Modell auch hierzulande Verbraucher*innen nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch eine nachhaltig gesündere Ernährung?

Schulessen, Mensa, Kantinen - kommt so gesundes Essen in die Breite?

Nicht jeder möchte sich immerzu mit gesunder Ernährung befassen. Das Essen außer Haus sowie in Kantinen, Schul- und Unimensen gehört zum Alltag. Liegt dort der Schlüssel für gesündere Ernährung in "der Breite"? Die Caterer für Schulessen oder Kantinen von Firmen oder Krankenhäusern zumindest stehen vor großen Herausforderungen. In den vergangenen Monaten sind nach Angaben des statistischen Bundesamtes in Wiesbaden die Preise für Lebensmittel enorm gestiegen. Gemüse um knapp elf Prozent, Öle, Milchprodukte und Eier sogar um 35 Prozent.

Dazu kommt die Verfügbarkeit. Haben Landwirte und Erzeuger aus der Region genügend Kapazitäten, große Mengen an Gemüse, Obst oder Getreide biologisch zu produzieren? Ist auch die Ernährungsbranche bereit für ein neues, alternatives Angebot? Oder woher kommt - über die individuelle Konsumenten-Entscheidung hinaus - der Schwung in Richtung gesündere, nachhaltigere Ernährung in Deutschland?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Jana Fischer

Expertin für Lebensmittel und Ernährung in der Verbraucherzentrale Hamburg

Okan Saiti

Gründer und Geschäftsführer des Cateres "Mammas Canteen", Teil der Initiative Hamburger Schulcaterer (IHC)

Dr. Petra Schulze-Lohmann

wissenschaftliche Leiterin Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) in Schleswig Holstein