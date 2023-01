Panzer für die Ukraine: Verändert unsere neue Linie auch den Krieg?

Monatelang galt es als Tabu: Panzer westlicher Bauart im Einsatz in der Ukraine. Trotz aller Bitten aus Kiew. Mit dem neuen Jahr kam nun auch die Strategieänderung: Deutschland liefert Schützenpanzer. Was folgt darauf? Verändert das den Krieg? Schreiben Sie uns, rufen Sie an! Neu: Die NDR Info Redezeit wird auch als Videolivestream an dieser Stelle zu sehen sein.

Das neue Jahr hat eine neue Entschlossenheit gebracht, vor allem bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Nach monatelangem Zögern will Deutschland nun gemeinsam mit Frankreich und den USA die ersten Panzer westlicher Bauart in die Ukraine liefern. Bisher wurden von osteuropäischen NATO-Staaten nur Kampfpanzer aus sowjetischer Produktion in das Kriegsgebiet geliefert. War dies der nächste logische Schritt in der Unterstützung der Ukraine; und was folgt darauf? Nach Ansicht vieler Expert*innen und Politiker*innen, sowohl aus der Union als auch aus der Ampel, allen voran Grüne und FDP, sollte Deutschland dann konsequenterweise auch die schlagkräftigeren Angriffspanzer Leopard 2 zur Verfügung stellen. Wäre auch dieser Schritt überfällig - oder überstürzt?

Panzerwende - auch im Wortsinne ein Spiel mit dem Feuer?

Die russische Führung sieht Europa und konkret auch Deutschland als Gegner und sieht sich "im Krieg mit dem Westen". Welchen Unterschied macht die Art der gelieferten Waffen dann noch; welche Chancen und Risiken bringt dieser Strategieschwenk mit sich? Gibt es mit den rund 40 Mardern sowie ihren amerikanischen und französischen Pendants die Chance, den Kriegsverlauf entscheidend zu beeinflussen?

Umfrage: Deutsche sind geteilter Meinung

Die Deutschen sind in der Frage der Waffenlieferungen weiterhin geteilter Meinung. Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend halten 41 Prozent der Bevölkerung die bisherige Unterstützung der Ukraine für angemessen. Einem Viertel der Befragten gehen die Waffenlieferungen allerdings bisher schon zu weit.

Sorgen und Ängste in Deutschland über Krieg

Lange galt in der deutschen Regierungspolitik das Credo, der Westen dürfe nicht Kriegspartei werden. Auch Ängste vor einer nuklearen Eskalation des Kriegs sorgten für Zurückhaltung. Wie schwer wiegen diese Sorgen noch? Hat sich Deutschland nun verstärkt einer rein militärischen Logik des Krieges verschrieben? Steht diese Logik der Diplomatie, und schließlich einem Ende des Krieges, im Wege - oder begünstigt sie es?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Ute Rippel-Lau

im Vorstand der Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges, Mitglied der bundesweiten Initiative "Sicherheit neu denken"

Prof. Dr. Ursula Schröder

wissenschaftliche Direktorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg (IFSH)

Robin Wagener

Außen- und Verteidigungspolitiker Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Parlamentariergruppe

