Eskalationen an Silvester: Was steckt hinter Attacken auf Einsatzkräfte und Retter?

Die nach zwei "ruhigen Jahren" wieder ausgelassenere Silvesternacht wird überschattet durch Attacken auf Einsatzkräfte. Böller und Raketen flogen nicht nur in die Luft, sondern auch gezielt auf Menschen, die sich im Dienst befanden. Im Dienst an der Sicherheit für friedlich feiernde Menschen. Ein gesellschaftliches Problem, das sich in den vergangenen Jahren zugespitzt hat. Was können wir tun? Schreiben Sie uns, rufen Sie an!

"Wir hatten zum ersten Mal richtig Angst in unserem Job" - so schildern Rettungskräfte die Situation in der Silvesternacht. Mit Flaschen, Pyrotechnik, Kopfsteinpflastersteinen und Feuerlöschern wurde sie gezielt attackiert und teils schwer verletzt - vor allem in Berlin eskalierte die Gewalt. Aber längst nicht nur dort: Auch die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen spricht von teils kriegsähnlichen Zuständen, in Großstädten wie in kleineren Orten. "Was sich in dieser Silvesternacht trotz diverser Beschränkungen und Verbotszonen abgespielt hat, ist an Intensität und Aggressivität so noch nicht da gewesen", beschreibt es der Landesvorsitzende Patrick Seegers. Wie haben die Diensthabenden im Norden diese Nacht erlebt? Werden ihre Belange ausreichend berücksichtigt?

Respektlosigkeit und Verrohung gegenüber Einsatzkräften: Was hilft?

Zunächst wurden Rufe nach Böllerverbotszonen oder einem generellen Verbot von Feuerwerk in Händen von Privatleuten laut. Eine verhältnismäßige Maßnahme, um bestimmte Eskalationen zu verhindern? Was hilft gegen grundsätzliche Gewaltbereitschaft gegenüber Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitätern? Unterschiedliche Maßnahmen sind nun im Gespräch: von mehr Videoüberwachung in der Öffentlichkeit bis hin zu sogenannten Bodycams an Einsatzfahrzeugen und Uniform. Dazu wird über Strafen und die konsequente Verfolgung der Täterinnen und Täter diskutiert. Diese Gruppe ist nicht homogen, auch wenn es sich vor allem um „jüngere Männer“ handeln soll. Welches Maß an Integrationsproblemen steckt dahinter? Wie können die unterschiedlichen Tätergruppen präventiv begleitet werden? Und was können wir alle tun, um den Respekt vor Menschen, die für Sicherheit und Lebensrettung sorgen, wieder zu erhöhen?

NDR Info Moderatorin Verena Gonsch begrüßt als Gäste:

Dennis Gladiator

Parlamentarischer Geschäftsführer und Fachsprecher für Inneres, Verfassungsschutz und Antisemitismus der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg

Andra Lorenzen

Brandmeisterin, Notfallsanitäterin und Leitstellendisponentin der Berufsfeuerwehr Flensburg

Prof. Dr. Andreas Zick

Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Universität Bielefeld

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung! An den Redezeit-Sendetagen können Sie ab 19.30 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (08000) 44 17 77 anrufen und Ihre Fragen stellen. Aus dem Ausland lautet die Nummer +49 (40) 441777. Oder Sie schreiben eine Mail mit dem ganz unten auf dieser Seite anhängenden Formular.



Die Sendung können Sie hier im NDR Info Radio-Livestream verfolgen.