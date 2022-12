Oh je, Du Fröhliche - fällt das Fest im Krisenjahr kleiner aus?

Nach zwei Jahren Pandemie könnte das Weihnachtsfest 2022 endlich wieder ein „normales“ werden – aber bremst der Blick auf den Ukraine-Krieg, die Energiekrise oder persönliche finanzielle Not unsere Freude auf die Festtage? Wie feiern Sie in diesem Krisenjahr - fällt das Fest kleiner aus? Schreiben Sie uns!

GfK-Konsumklima-Index: Kauflaune leicht angestiegen

Unsere festlich geschmückten Innenstädte stehen in krassem Gegensatz zu Bildern aus zerbombten ukrainischen Dörfern oder anderen Krisenherden auf der Welt. Alle Jahre wieder erleben wir vor allem in der Weihnachtszeit unseren relativen Wohlstand als großes Privileg. Pünktlich zum Fest ist laut GfK-Konsumklima-Index auch die Kauflaune der Deutschen leicht angestiegen. Dennoch, Inflation, hohe Lebensmittel- und Energiekosten belasten viele Bürgerinnen und Bürger.

Auch der NDR hat mit seinem Meinungsbarometer #NDRfragt die Norddeutschen befragt: Fällt Weihnachten in diesem Jahr anders aus? Fast 70 Prozent der knapp 10.000 Befragten gibt an, die Festtage mit deutlich kleinerem Budget feiern zu müssen, knapp die Hälfte spart an Beleuchtung und Weihnachtsschmuck. Gut 40 Prozent spart bei den Präsenten. Schenken wir in diesem Jahr also anders, bewusster, reduzierter? Ist da ein Gefühl von Mangel oder eher von "abgeworfenem Ballast"?

Entdecken wir in der Krise den Blick für das Wesentliche?

Trotz klammer Kassen, ist die Bereitschaft zu spenden auch zu diesem Weihnachtsfest groß. Das Krisenjahr scheint den Blick für das Wesentliche zu öffnen, für Frieden im eigenen Land und vielleicht auch dafür, Traditionen stärker wertzuschätzen. Doch wie schwer fällt es, die eigenen Ansprüche runterzuschrauben? Gottesdienste in ungeheizten Kirchen zu besuchen oder - trotz hoher Spritpreise - zu Verwandten oder Freunden zu reisen? Wie erleben Sie dieses Weihnachtsfest und mit welchen Gefühlen blicken Sie auf das nächste Jahr?

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Anne Arnholz

Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Harburg-Mitte

Prof. Dr. Ulrich Reinhardt

wissenschaftlicher Leiter der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, Forschungsschwerpunkte u.a. gesellschaftlicher Wandel, Freizeit- und Konsumverhalten

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung!



