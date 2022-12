Als im Frühjahr der Krieg in der Ukraine ausbrach und erste Menschen auch im Norden Zuflucht suchten, war die Hilfsbereitschaft riesig. Weiterhin gibt es viele engagierte Helferinnen und Helfer. Aber insgesamt geht das ehrenamtliche Engagement zurück; viele Vereine und Aktionsbündnisse bekommen weniger Spenden. Woran liegt es? Oder engagieren Sie sich gerade in der Vorweihnachtszeit? Welche Projekte möchten Sie unterstützen?

Die Krisen sind vielfältig, immer mehr Hilfe ist gefragt. Aber auch die persönliche Situation macht vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorge: Die Kosten steigen allerorten und ein Ende der Energiekrise scheint nicht absehbar. Welche Rolle spielen die persönliche Situation und Zukunftssorgen? Wie kann Engagement trotz allem gefördert werden? Wird das Ehrenamt ausreichend anerkannt, gibt es genügend Anreize? Traditionell ist die Vorweihnachtszeit die Hochzeit für Spenden. Laut Deutschem Spendenrat kamen allein bis September in diesem Jahr 3,8 Milliarden Euro zusammen, mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings ist der Anteil an Spender*innen in der Bevölkerung gesunken.

Auch der NDR hofft bei seiner Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" auf ein gutes Spendenergebnis - zugunsten von Menschen im Norden, die in Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Partner ist in diesem Jahr ein Bündnis aus Diakonie, Caritas und der Tafeln im Norden.

"Wie teuer wird mein Winter?" - welchen Einfluss hat diese Frage auf die Spendenbereitschaft?

Welche Hilfsprojekte stehen derzeit im Fokus? Wie blicken Helfer*innen, Verantwortliche und Politik gemeinsam auf die Herausforderungen, vor allem durch die weiter steigende Zahl an Geflüchteten im Norden? Hierbei sehen sich auch Städte und Kommunen vor besonderen Herausforderungen: Messehallen, Turnhallen, alte Internate und Wohnheime, Pensionen und Hotels sowie Zelte - all das wird bereits herangezogen, um die große Zahl an Geflüchteten zu beherbergen. Kommen wir so gut durch den Winter? Welche Unterstützung ist aktuell nötig, besonders für Geflüchtete? Und wie lässt sich Engagement und Unterstützung auch gesamtgesellschaftlich gut verteilen - zu Gunsten aller Bedürftiger?

NDR Info Moderatorin Susanne Stichler begrüßt als Gäste:

Lea Krause-Solberg

Geschäftsführerin der Diakonie-Stiftung MitMenschlichkeit Hamburg

Dr. Marco Trips

Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes

Burkhard Wilke

Geschäftsführer Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) Berlin

