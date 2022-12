Die jüngste Großrazzia in der Reichsbürger-Szene war wie ein Weckruf: Die Gefahr, die von den Staatsfeinden ausgeht, ist groß. Wurde sie zu lange verkannt? Nun wird über die Verschärfung des Waffenrechts, die schärfere Beobachtung von Extremistinnen und Extremisten im Staatsdienst und der AfD diskutiert. Der richtige Weg? Schreiben Sie uns!

Reichsbürger sind Staatsfeinde. Sie erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Dennoch galten sie bisher häufig als "Spinner" mit völlig realitätsfernen Visionen. Damit ist spätestens seit der bundesweiten Großrazzia vergangene Woche mit 3.000 Einsatzkräften Schluss. 25 Menschen wurden dabei festgenommen, drei davon in Niedersachsen. Die meisten Festgenommenen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, die das politische System gewaltsam stürzen wollen. Wie können wir der Gefahr begegnen? Schärfere Waffengesetze und Beobachtung rechter Gruppen? Zu den Festgenommen gehören auch Menschen, deren Aufgabe es ist, den Staat zu schützen: eine Richterin, ein Soldat, eine Polizistin. Wie groß ist das Extremismus-Problem in deutschen Sicherheitsbehörden?

Wachsende Reichsbürger-Szene - wer sucht den Anschluss?

Laut Bundesamts für Verfassungsschutz erhalten die Reichsbürger aktuell viel Zulauf. Demnach ist das Milieu aktuell im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 auf 23.000 Personen angestiegen; zehn Prozent gelten demnach als gewaltbereit. Vor allem sogenannte "Querdenken"-Gruppierungen und überhaupt Protestierende gegen die staatliche Corona-Politik hätten für den verstärkten Zulauf gesorgt. Wie nähert sich die Reichsbürger-Szene an weitere Gruppierungen an? Über welche Verschwörungsideologien finden Menschen Zugang zu dem Milieu? An welcher Stelle lässt sich das Abdriften verhindern? Oder ist das gewachsene Reichsbürger-Milieu "nur" Symptom eines breiteren Problems - etwa einer Entfremdung von der Demokratie?

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Hajo Funke

Politikwissenschaftler mit Fachgebiet Rechtextremismus

Judith Rahner

Rechtsextremismus-Expertin der Amadeu Antonio Stiftung Berlin

