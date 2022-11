Schneller zum deutschen Pass - wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht?

Fünf statt acht Jahre Wartezeit, Erleichterungen für die "Gastarbeiter-Generation" und der "Doppelpass" - dahin geht die geplante Reform des Einbürgerungsrechts. Kann es den Fachkräftemangel lindern? Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an!

Auf 39 Seiten legt SPD-Innenministerin Nancy Faeser dar, wie Deutschlands Einbürgerungsrecht künftig aussehen soll. Demnach kommen eingewanderte Bürgerinnen und Bürger künftig schneller an die deutsche Staatsbürgerschaft: nicht erst nach acht Jahren Aufenthalt in Deutschland, sondern schon nach fünf Jahren. Damit bekommen sie schneller auch alle Rechte, vor allem das Recht an Wahlen teilzunehmen. "Eine große Chance, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken", so die Innenministerin.

Weitere Informationen Einbürgerung: Was sehen die Pläne von Innenministerin Faeser vor? Die im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbarte Reform des Staatsbürgerschaftsrechts kommt voran. Damit sollen Einbürgerungen erleichtert werden. mehr

Schnellere Einbürgerung - unnötig oder längst überfällig?

Kritiker der Reform sehen darin hingegen "sozialen Sprengstoff". Auch einige Unions-Politikerinnen und -politiker warnten davor, die Ampel wolle den deutschen Pass "verramschen". Was ist dran an der Kritik? Und welche Sorgen und Herausforderungen stecken dahinter? Die Details des Gesetzentwurfs sehen auch vor, dass bei "besonderen Integrationsleistungen" schon nach drei Jahren der deutsche Pass möglich ist. Mit Blick auf die "Gastarbeiter-Generation" sollen bei Menschen ab 67 Jahren formelle Sprachtests und der Wissenstest wegfallen. Und der "Doppelpass", der lange vermieden werden sollte, rückt wieder in den Vordergrund. Wie viele zusätzliche Einbürgerungen wären so zu erwarten? Welche Art von Wertschätzung kommt neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern damit entgegen?

Reicht ein modernes Einbürgerungsrecht als Willkommenssignal?

Laut Innenministerium stagniert die Zahl der Einbürgerungen seit Jahren auf niedrigem Niveau, nämlich bei jährlich gut 100.000 Einbürgerungen. Ein Niveau, laut Statistikbehörde Eurostat, "weit unter dem Durchschnitt der Europäischen Union". Ein immer größeres Problem für beinahe alle Unternehmen - von Handwerk bis Gastronomie und Hotellerie. Aber auch für Bereiche wie Pflege und Erziehung. Wie viel Hoffnung auf Linderung des Fachkräftemangels lassen sich mit einem neuen Einbürgerungsrecht verbinden? Was ändert sich mit der Reform gesellschaftlich?

NDR Info Moderatorin Verena Gonsch begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Petra Bendel

Professorin für Politische Wissenschaft, Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Andre Bock

innenpolitischer Sprecher CDU Fraktion Niedersachsen

Michael Conrad

Präsident Deutscher Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Hamburg e.V.

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung! An den Redezeit-Sendetagen können Sie ab 19.30 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (08000) 44 17 77 anrufen und Ihre Fragen stellen. Aus dem Ausland lautet die Nummer +49 (40) 441777. Oder Sie schreiben eine Mail mit dem ganz unten auf dieser Seite anhängenden Formular.



Die Sendung können Sie hier im NDR Info Radio-Livestream verfolgen.