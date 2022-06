Die Ukraine auf dem Weg in die EU - wichtiger Schritt oder überstürztes Signal?

Ist die Ukraine schon bald ein EU-Beitrittskandidat? Es deutet viel darauf hin, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beim EU-Gipfel den Weg für diesen Schritt freimachen. Die Europäische Gemeinschaft verbindet damit auch ein Signal der Hoffnung für das kriegsgebeutelte Land. "Die Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben. Wir wollen, dass sie mit uns den europäischen Traum leben", so formuliert es Ursula von der Leyen.

Ist die Ukraine reif für den EU-Kandidatenstatus?

Klar, die Ukraine steht im Fokus der Bemühungen. Konkret spricht sich die EU-Kommissionschefin dafür aus, der Ukraine sowie der Republik Moldau und Georgien eine Beitrittsperspektive zu geben. Wieviel Substanz, welche Zeitabläufe und Ansprüche stecken hinter dieser Portion Pathos? Ist die Ukraine faktisch reif für den Kandidatenstatus? Welche Vor- und Nachteile bringt dieser Status mit sich: Für die Ukraine? Für andere Länder, die sich im Beitrittsprozess befinden? Und für die Gemeinschaft der bisher 27-EU-Staaten?

Dieser Club zeigt sich weitgehend einig. Aber dennoch, die Bedenken sind groß: Vor allem die Niederlande oder Dänemark verweisen auf die staatlichen Strukturen oder den Zustand der Demokratie in der Ukraine, bemängelten Korruption und Vetternwirtschaft oder mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Vor allem in Südeuropa befürchtet man, künftig viel weniger Geld aus Brüssel zu bekommen, weil die Mittel stattdessen in die Ukraine fließen könnten.

Ist die EU reif für ein neues Mitglied?

Was bedeutet eine angestrebte Erweiterung für die Europäische Gemeinschaft? Gibt es Alternativen, eine Art Zwischenlösung, wie etwa die Idee von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einer "europäischen politischen Gemeinschaft"? Welche Voraussetzungen müssen innerhalb der EU bis dahin geschaffen werden? Muss sich der Club zunächst selbst reformieren? Und welche Europäische Union - wie groß, wie einig - wünschen sich die knapp 450 Millionen EU-Bürger*innen?

Redezeit-Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:

Astrid Corall, EU-Korrespondentin im ARD-Studio Brüssel

Dr. Rainer Lindner, Osteuropa-Historiker und Vorsitzender des Deutsch-Ukrainischen Forums e.V.

Dr. Barbara Lippert, Forschungsdirektorin des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), EU-Erweiterungsexpertin

