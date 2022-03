Informationsangebote für alle - Gelingt uns das?

Die Corona-Pandemie, der Krieg gegen die Ukraine: Gerade in Krisenzeiten ist unabhängige, sorgfältig recherchierte Berichterstattung wichtig. Wir im Norddeutschen Rundfunk arbeiten mit ganzer Kraft dafür, möglichst allen Menschen ein verständliches, verlässliches Informationsangebot zu machen. Noch besser gelingt uns das, wenn wir Ihre Wünsche besser kennen: Wie zufrieden sind Sie mit unserer Arbeit? Was stört Sie? Was fehlt Ihnen? Darüber wollen wir mit Ihnen in der Redezeit am 30.März um 20.30 Uhr sprechen.

Der NDR gehört Ihnen. Was wünschen Sie sich?

Gerade für die Redakteurinnen und Redateure, Reporter*innen und Moderator*innen im neuen Informationshaus des NDR ist es besonders wichtig, mehr über die Informationsbedürfnisse, die Fragen und auch die Zweifel der Norddeutschen zu wissen. Hier arbeiten die Teams, in denen rund um die Uhr das NDR Info Radioprogramm, die NDR Info Fernsehausgaben oder Sendungen wie Panorama im Ersten entstehen. Auch die Berichterstattung aus den Auslandsstudios des NDR in aller Welt wird hier koordiniert. Dabei spielen digitale Angebote eine immer größere Rolle: NDR Info Podcasts wie Das Coronavirus-Update oder Streitkräfte und Strategien, die zu den erfolgreichsten in Deutschland zählen, die NDR Info App oder die Nachrichten auf NDR.de. Vieles entsteht mit neuen Erzählweisen, gerade für Facebook, Instagram oder für die ARD Audiothek und ARD Mediathek.

Finden Sie das Passende? Was passt gut in Ihren Alltag – und was vielleicht gar nicht? Sind unsere Angebote nah genug dran am Leben der Norddeutschen? Muss das Programm noch vielfältiger werden? Und wie empfinden Sie die Auswahl an Stimmen und Meinungen? Sagen Sie es uns!

Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können ab 18 Uhr unter der Service-Rufnummer 08000 - 44 17 77 anrufen.

Schicken Sie uns eine Sprachnachricht! So geht's! Ein besonders einfacher Weg, schnell mit uns in Kontakt zu treten, ist der Messenger in unserer NDR Info App. Über das Menü rechts unten in der App und dann unter "Mitteilungen" müssen Sie sich nur einmalig registrieren und sind dann für den Chat und Push-Nachrichten freigeschaltet. Eine detaillierte Erklärung finden Sie hier.

Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt folgende Gäste:

Joachim Knuth, NDR Intendant

Anja Reschke, Panorama-Moderatorin und Leiterin des NDR Programmbereichs Gesellschaft

Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info