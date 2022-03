 "Flüchtlinge willkommen!" - Wie gut sind wir vorbereitet?

Rund zwei Millionen Menschen - meist Frauen, Kinder und Ältere - haben die Ukraine laut UN-Flüchtlingshilfswerk bereits verlassen, auf der Flucht vor russischen Raketen, Bomben und Beschuss durch Bodentruppen. Sie suchen Schutz in den Nachbarländern - und nun verstärkt auch in Deutschland. Mehr als 50.000 haben sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums bereits in Deutschland registriert. Da es keinen Grenzkontrollen gibt, dürften es weit mehr sein. Wer privat bei Familien und Freunden unterkommt, bliebt statistisch unsichtbar. Die Hilfsbereitschaft hierzulande ist riesig.

Welche Parallelen gibt es zu 2015, welche Unterschiede? Werden die Helferinnen und Helfer ausreichend unterstützt?

Hilfsbereitschaft ist groß

In den niedersächsischen Aufnahmestellen und in Bremen sind bereits fast 2.000 geflüchtete Frauen und Kinder offiziell gemeldet, Hamburg spricht aktuell von mehr als 1.000 Kriegsflüchtlingen. Noch ist Platz in den meisten Flüchtlings-Unterkünften und Notlagern. Gerade im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern, stehen die Helferinnen und Helfer für die große Zahl der Geflüchteten bereit. Greifen die Verteilungs-Systeme des Bundesinnenministeriums? Erhalten die Gemeinden genug Geld vom Bund, um die Aufnahme und Integration der Geflüchteten auch dauerhaft zu bewältigen?

Freiwillige aus Unternehmen, Vereinen, Kirchen, Universitäten oder Schulen haben unter großem persönlichen Einsatz gewaltige Hilfsangebote auf die Beine gestellt. Doch wo laufen die Fäden zusammen? Welche Erkenntnisse aus der Ankunft zigtausender Flüchtlinge in 2015 helfen nun weiter? Wie lässt sich die Hilfsbereitschaft und die "Willkommenskultur" langfristig sichern?

