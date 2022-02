Krieg gegen die Ukraine, Krieg in Europa - was macht das mit uns?

Es ist ein Wendepunkt in der europäischen Geschichte: Russland greift die Ukraine an - mit Bombardements auf weite Landesteile und Bodentruppen in der Grenzregion. Und klar ist: Die Aggression richtet sich gegen Europa insgesamt.

Das Ziel sei Destabilisierung des gesamten Europäischen Raums, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Dafür werde Europa Präsident Wladimir Putin zur Rechenschaft ziehen. Es werde massive Reaktionen geben.

Wie ist ein Krieg in Europa emotional zu bewältigen?

Welche Konsequenzen hat dieser historische Tag für die internationalen Beziehungen? Wie fällt die Reaktion des Westens aus - auch auf politischer, wirtschaftlicher und militärischer Ebene? In den Fokus rückt aber auch die psychologische Komponente: Erstmals seit Jahrzehnten empfinden auch Menschen im Westen wieder ein reale Kriegsangst. Was macht das mit uns? Was hilft, mit ambivalenten Gefühlen und Sorgen umzugehen? Wie bespricht man diese Bedrohung im Familien- und Freundeskreis? Und: Wie erklärt man Kinder den Krieg?

Redezeit-Moderator Andreas Bormann begrüßt als Gäste:

Dr. Ulrich Kühn

Leiter der Forschungsbereiche Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg

Elisabeth Raffauf

Diplompsychologin und Autorin

Helga Schmidt

ARD-Hörfunkkorrespondentin in Brüssel

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung!



