Die Klimakonferenz macht deutlich: Beim Klimaschutz müssen alle einen Zahn zulegen. Und wir sollten uns weiter an unvermeidbare Klima-Folgen anpassen. Tut sich im Norden genug? Schreiben Sie uns!

Schaffen wir das 1,5 Grad-Ziel noch? Das ist eine zentrale Frage auf dem Klimagipfel in Sharm El Sheikh. Das Ziel also, auf das sich fast alle Staaten bei der Klimakonferenz 2015 verständigt hatten. Die Prognosen allerdings sind düster: Laut UN-Umweltprogramm Unep nehmen die Staaten derzeit bestenfalls Kurs auf 2,4 Grad plus. Müssen wir uns also schneller anpassen, an die unvermeidbaren Folgen des Klima-Desasters?

Von Dürren bis Sturmfluten – wie können wir uns rüsten?

Nicht nur die norddeutschen Küsten und der Harz spüren die Klimafolgen bereits deutlich. Dürren, Sturmfluten und längere Hitzeperioden – überall im Norden wird deutlich, wie sehr Anpassung nötig ist. Wo ist das Handeln am dringlichsten?

Die ostfriesische Insel Borkum etwa will bis 2030 klimaneutral sein. Denn die aktuellen Prognosen zum Klimawandel gefährden die Lebensgrundlage auf der Insel. Zur Anpassung gehört dabei eine Starkregen-Vorsorge und das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Welche weiteren konkreten Projekte und Ziele stechen im Norden hervor?

Wie wirksam kann Engagement in Norddeutschland sein?

Die Stimmung in Sharm El Sheikh schwankt zwischen großen Bekenntnissen, Lösungsansätze bis hin zur puren Klima-Angst, vor allem bei den besonders betroffenen Inselstaaten im Pazifik. Kann dieses wichtigste Treffen der internationalen Klimapolitik so überhaupt Schub geben, für mehr Engagement auf regionaler Ebene? Wie wirksam können einzelne Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung überhaupt sein? Wie überwindet man Klima-Sorgen? Was motiviert zum Handeln?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Janna Hoppmann

Klimapsychologin, Gründerin von ClimateMind

Lena Hübsch

Fachliche Leiterin und Koordinatorin des niedersächsischen Kompetenzzentrums Klimanwandel (NIKO)

Lena Petersen

ARD-Reporterin, zurzeit bei der Klimakonferenz in Sharm El Sheikh