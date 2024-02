Equal Care Day - kann Hausarbeit gerechter aufgeteilt werden?

Sich um die Familie kümmern - das ist immer noch vor allem Frauensache. Zumindest ergeben das aktuelle Zahlen. Ist das okay und muss das so sein? Unser Thema in der Redezeit am Donnerstag um 21.03 Uhr.

Ist Hausarbeit eigentlich wichtig, wenn sie nicht mit Geld bezahlt wird? Müssen wir sie anders wertschätzen oder sogar in Beziehungen oder zwischen den Geschlechtern gerechter aufteilen? Solchen Fragen widmet sich der Equal Care Day, der immer am 29. Februar stattfindet. Schon das Datum soll darauf hinweisen, dass über Fürsorgearbeit viel zu selten gesprochen wird.

Wer macht die Kinderarzttermine und bucht den Familienurlaub?

Und genau genommen geht es bei der Care-Arbeit oder auch Sorgearbeit nicht nur um Hausarbeit. Gemeint ist auch häusliche Pflege, Kinderbetreuung, Familienorganisation und der ganze so genannte Mental Load. Wer kocht und kümmert sich um die Wäsche? Wer besorgt das Geburtstagsgeschenk für die Nichte? Macht die Kinderarzttermine oder bucht die Tickets für den Familienurlaub? Während manche Paare sehr klar darin sind, wem welcher Aufgabenbereich zufällt, handeln andere das immer wieder neu aus. Fragebögen oder Handy-Apps helfen, ein Bewusstsein für die Fülle an Aufgaben zu vermitteln. Dahinter steht der Gedanke: Wer mehr Zeit in die Care-Arbeit steckt, hat weniger Zeit für anderes. Zum Beispiel für sich selbst oder auch für die (erfolgreiche) Erwerbsarbeit. Auch die so genannte Teilzeit-Falle schnappt leichter zu.

Wie gleichberechtigt teilen sich Paare die Arbeit wirklich auf?

Viele Paare fällen aber auch bewusst und gemeinsam die Entscheidung, dass einer von beiden bezahlte Arbeit macht und der andere eine unbezahlte. Oft stimmen allerdings Anspruch und Wirklichkeit nicht überein. So hat eine Befragung im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung ergeben, dass 89 Prozent der Frauen und 84 Prozent der Männer eine gleichberechtigte Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit befürworten. 68 Prozent der befragten Mütter gaben allerdings an, tatsächlich den überwiegenden Teil der Sorgearbeit zu leisten. Dem gegenüber stehen nur vier Prozent der Väter.

Zeitverwendungserhebung: Frauen machen mehr unbezahlte Arbeit

Nach der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesamts, der Zeitverwendungserhebung 2022, verbringen Frauen im Durchschnitt knapp 30 Stunden pro Woche mit unbezahlter Arbeit, Männer knapp 21 Stunden. Frauen in Deutschland haben im Jahr 2022 pro Woche durchschnittlich rund neun Stunden mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer, das entspricht einer Stunde und siebzehn Minuten pro Tag. Der so genannte 'Gender Care Gap' lag damit bei 43,8 Prozent. Wenn bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammen betrachtet werden, arbeiteten Frauen im Jahr 2022 mit durchschnittlich fast 45,5 Stunden pro Woche mehr als Männer, die im Schnitt knapp 44 Stunden arbeiteten.

Equal Care Day will gerechtere Verteilung und Aufwertung der Aufgaben

Als Reaktion auf diesen Befunde dieser Art wurde der 'Equal Care Day' ins Leben gerufen. Er hat zum Ziel, die Aufgaben der Fürsorge und Pflege gleichmäßiger auf beide Geschlechter zu verteilen, sie generell aufzuwerten und ihre arbeitsrechtlichen sowie gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu verbessern.

Ist die Aufteilung der häuslichen Arbeit Privatsache?

Was meinen Sie? Ist die gerechte Aufteilung zum Beispiel der häuslichen Arbeit ein noch fehlender Schritt für die Gleichberechtigung? Oder ist es eigentlich ganz gut so, wie es jetzt ist? Erfährt die unbezahlte Arbeit, die meistens Frauen im Hintergrund leisten, genügend Wertschätzung? Oder ist die Aufteilung von dem "bisschen Haushalt" Privatsache von beispielsweise Eheleuten? Wie politisch können und dürfen Haushalt und ehrenamtliche Pflege überhaupt sein? Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in der Redezeit!

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Kirstine Fratz

Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Zeitgeistforscherin

Sascha Verlan

Publizist, Mit-Gründer der Initiative 'Equal Care Day'