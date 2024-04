Ein Jahr nach Pandemie-Ende - Wie hat uns die Corona-Zeit verändert?

Livestream hier ab 03.04.2024 21:03 Uhr Jetzt live

Seit gut einem Jahr leben wir wieder ohne Corona-Einschränkungen. Ist es unser "altes Leben"? Oder was hat sich verändert? War die Pandemie auch eine Chance? Unser Thema in der NDR Info Redezeit am Mittwoch um 21.03 Uhr.

Das Coronavirus ist noch da, wir haben gelernt, mit ihm zu leben. Aber die Pandemie liegt hinter uns, Geselligkeit, Feste und Reisen sind seit einem Jahr wieder uneingeschränkt möglich, alte Routinen sind zurück.

Ein kollektives Nachdenken darüber, was wichtig ist?

Wir erinnern uns dunkel an die Anfänge im Frühjahr 2020, als die Rede davon war, die Corona-Pandemie mit ihren kollektiven Erfahrungen könne zu einer Art "Innehalten" führen, einem Nachdenken darüber, was eigentlich wirklich wichtig ist. Das Innehalten könne dazu führen, dass wir aus unserem immer schneller werdenden Alltag Tempo rausnehmen. Damals haben viele versucht, mögliche Pandemiefolgen vorauszusehen - mit dem "After Corona Club" hat auch der NDR damals Szenarien durchgespielt, das ging dann schnell unter.

Auch jetzt in den Nachbetrachtungen sind die großen Fragen von damals kaum Thema. Es gibt lediglich eine politische Debatte über eine Aufarbeitung der deutschlandweiten Corona-Schutzmaßnahmen, deren Rechtsgrundlage am 7. April 2023 ausgelaufen war. Damit fiel auch die Maskenpflicht weg, die zuletzt noch beim Besuch von Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen galt. Formal leben wir seither wieder in unserem "alten Leben". Aber ist es das noch? Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte kürzlich den Schriftsteller Adam Gopnik, der im "New Yorker" aufs Jahr 2020 zurückblickte und fragte, "Was wäre, wenn die Pandemie, anstatt uns alle aus der Bahn zu werfen (...), uns gezeigt hat, wer wir wirklich sind?"

Inwiefern haben wir uns als Gesellschaft verändert?

Veränderungen haben viele in ihrem persönlichen Umfeld bemerkt. Was schleppen Millionen Kinder und Jugendliche mit, die zeitweise nicht in die Schulen durften? In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vor zwei Jahren berichtete darüber hinaus ein Fünftel, während der Pandemie Freunde verloren zu haben, mehr als ein Drittel gab an, Freundschaften hätten gelitten. Und ein Forschungsteam um die Wiener Soziologin Barbara Rothmüller fand heraus, dass vor allem Männer zu Beginn der Pandemie schlagartig sozial isoliert waren. Welche Langzeitfolgen hat das? Auch viele Kultureinrichtungen klagten lange Zeit über verlorenes Publikum.

Hat sich Ihr Leben seit Corona verändert?

Wie ist es Ihnen ergangen? Wie erleben Sie unsere Gesellschaft seither? Haben wir uns verändert? Wenn ja, wie? Haben wir die "Chance", von der anfänglich gelegentlich die Rede war, genutzt? Auch die Chance, Sinnfragen zu stellen?

NDR Info Moderator Marius Zekri begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Ulrich Reinhardt

Leiter der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen

Julia Scharnhorst

Psychologin und Psychotherapeutin, Gründerin von Health Professional Plus HPP