Dealen, Drohen, Eskalieren: Wie hart trifft uns Trumps Zollkrieg?

Die neuen US-Zölle erschüttern den weltweiten Handel und die Finanzmärkte. Gerät unsere Wirtschaft ins Straucheln? Was meinen Sie? Sagen Sie Ihre Meinung bei "Mitreden! Deutschland diskutiert!" am Donnerstag um 20.15 Uhr!

Moderatorin Susann Böttcher begrüßt als Gäste:

Nadine Graf

Börsen- und Anlageexpertin bei Finanztip

Jens Katzek

Geschäftsführer Automotive Cluster Ostdeutschland

Prof. Dr. Joachim Ragnitz

Stellvertretender Leiter der ifo Niederlassung Dresden

Deutsche Unternehmen fürchten um ihren wichtigsten Absatzmarkt, Kleinanleger um ihre Aktienanlagen. Und wie stark der Handelskrieg am Ende aufs persönliche Portemonnaie durchschlägt, ist noch nicht klar. Müssen wir für Smartphones, Jeans oder Erdnussbutter künftig mehr bezahlen?

Aktien auf Talfahrt, Exportwirtschaft alarmiert

20 Prozent für alle Importe aus der EU, 25 Prozent für Autos, Aluminium und Stahl - egal, woher sie kommen und teilweise noch höhere Zölle für viele andere Länder. Die Handelsschranken, die US-Präsident Donald Trump (Republikaner) Anfang April hochgezogen hat, verunsichern Märkte und Politik. Die EU hat zwar vorgeschlagen auf gegenseitige Zölle zu verzichten, das will Trump aber nicht. Die Aktien sind auf Talfahrt und die deutsche Exportwirtschaft alarmiert.

Preise könnten kurzfristig auch sinken

Für einige US-Produkte hatte sich die EU bereits vor der jüngsten Eskalation auf Gegenmaßnahmen geeinigt. Ab Mitte April sollen Sonderzölle auf Waren wie Sojabohnen, Jeans, Motorräder oder Schlauchboote fällig werden. Wahrscheinlich ist, dass die Importeure solcher Waren die Zölle auf ihre Kundschaft abwälzen. Es könnte aber auch sein, dass die Preise hierzulande kurzfristig sinken, meint etwa der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz. Denn durch die neuen Handelsschranken könnten mehr Waren nach Europa kommen. Und das dürfte die Preise drücken.

Viele Menschen in Sorge, kommt wieder Kurzarbeit?

Fest steht: Viele Deutsche beunruhigt der Handelsstreit. Laut einer Forsa-Umfrage für RTL und ntv machen sich 49 Prozent der Befragten deswegen große oder sehr große Sorgen. Und auch die wirtschaftlichen Erwartungen sind entsprechend gedämpft: 57 Prozent rechnen der Umfrage zufolge mit einer Verschlechterung der Lage.

Wirtschaftswissenschaftler Ragnitz meint: Das könnte passieren, wenn Trumps Zölle von Dauer sind. Dann müssten Exportbranchen womöglich Kurzarbeit anmelden oder Jobs abbauen. In der Autoindustrie sei die Lage ohnehin schon angespannt, sagt Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotive Cluster Ostdeutschland. Er hofft auf eine Antwort aus Brüssel, die zu einem Ende des Handelskonflikts führt.

Finanzanlage: trotzdem dranbleiben

Wie sich der Zollstreit und die damit verbundenen Aktienabstürze auf die persönliche Finanzanlage, etwa auf ETFs, auswirken, weiß Nadine Graf vom Ratgeber "Finanztip". Der Einbruch an der Börse sei zwar verunsichernd, so Graf, es habe aber schon heftigere Krisen gegeben. Sie rät: langfristig am Investment festhalten.

Was meinen Sie? Gerät die Wirtschaft ins Straucheln - oder Teile davon? Was könnte künftig teurer sein? Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77 oder beteiligen Sie sich bei YouTube.