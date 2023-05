Das Smartphone - Belastung oder Bereicherung?

Das Smartphone ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Neun von zehn Menschen in Deutschland haben einen solchen Klein-Computer in der Tasche - zum Telefonieren, Chatten oder Googeln. Aber ist das wirklich so erstrebenswert, ständig online zu sein? Wir groß ist der Smartphone-Stress? Sind wir Handy-süchtig?

Umfrage: Smartphone-Nutzung Streitpunkt in der Familie

Der NDR hat die Teilnehmenden einer Umfrage nach ihrer Handy-Nutzung gefragt. Das Ergebnis der #NDRfragt-Umfrage: 59 Prozent sagen, dass sie nach eigener Einschätzung zu häufig am Smartphone sind. Ein Drittel schätzt die Nutzungsdauer als genau richtig ein. Unter den Befragten mit Kindern im Haushalt geben knapp vier von zehn an, sich sehr oft oder häufiger wegen der Smartphones zu streiten. Häufigster Grund: Wie lange dürfen die Kinder mit dem Handy spielen?

Smartphone: Zeitersparnis im Alltag

Generell würde eine große Mehrheit der Befragten auf ihr Smartphone aber nur ungern verzichten. Acht von zehn schätzen die Auswirkungen der Smartphone-Nutzung positiv ein. Sie seien über Messenger-Dienste regelmäßig mit Freunden in Kontakt und fühlen sich besser informiert. Knapp die Hälfte bewertet das Smartphone als Zeitersparnis im Alltag.

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Christian Montag

Leiter der Abteilung molekulare Psychologie an der Universität Ulm

Colette See

Soziologin, Referentin für Medien-Erziehung Hamburg