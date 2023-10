Arm, aber trotzdem: Wie gelingt sozialer Aufstieg?

In Deutschland ist etwa jede sechste Person arm oder von Armut bedroht. Trotzdem ist Armut in der Öffentlichkeit oft ein Tabu-Thema. Besonders für junge Menschen. Was bedeutet es, im reichen Deutschland in Armut zu leben? Wie sehr prägen diese Erfahrungen?

Auf die neuesten Klamotten verzichten, nicht vom Urlaub erzählen können, vielleicht sogar Hunger haben: Wer in Deutschland in Armut aufwächst, wird davon geprägt. Doch drüber reden will kaum jemand. Dabei leben in Deutschland 14,1 Millionen Menschen in Armut oder sind davon bedroht. Das ist etwa jede sechste Person.

Armut sollte kein Tabu-Thema sein

Betroffene werden oft stigmatisiert. Zum Tag der Armut am 17. Oktober 2023 startet deswegen ein neuer N-JOY-Podcast. In dem Podcast "arm & trotzdem" teilen die Hosts Falk Schacht und Steffi Kim ihre eigenen Geschichten und sprechen mit Gästen über Tiefpunkte, Hürden und Erfolge. Das Ziel: Armut und Aufwachsen in Armut zu Enttabuisieren.

Wie kann der Aufstieg gelingen?

Was bedeutet es, im reichen Deutschland in Armut zu leben? Wie sehr prägen diese Erfahrungen? Was muss getan werden, damit weniger Kinder in Armut aufwachsen? Und wie kann der Aufstieg gelingen?

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Wolf Dermann

Mitgründer und stellvertretender Geschäftsführer von ArbeiterKind.de in Berlin

Prof. Dr. Lutz Kaiser

Autor, Soziologe, Arbeitsmarkt- und Armutsforscher an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Falk Schacht

Host des N-JOY-Podcasts Arm&trotzdem