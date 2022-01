Stand: 24.04.2010 17:31 Uhr 120 Kilometer Hand in Hand gegen Atomkraft

Händchenhalten für einen schnellen Atomausstieg: Rund 100.000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben am Sonnabend an einer der größten Anti-Atomkraft-Demonstrationen seit Jahren in Schleswig-Holstein und Hamburg beteiligt. Zwischen den Reaktorstandorten Brunsbüttel und Krümmel bildeten sie eine etwa 120 Kilometer lange Menschenkette, um gegen die Pläne der Bundesregierung für verlängerte Laufzeiten von Kernkraftwerken zu protestieren. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde die Kette pünktlich um 14.30 Uhr geschlossen. "Wir lassen jetzt nicht mehr locker. Wenn die Bundesregierung an ihrem Atomkurs festhält, wird die neue Protestbewegung weiter zulegen", sagte Organisator Jochen Stay.

Zahlreiche Parteien, Gewerkschaften und Verbände unterstützten die "Ketten(re)Aktion". Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel reihte sich in Elmshorn ein, Grünen-Chef Cem Özdemir nahm auf dem Hamburger Rathausmarkt teil. Es gehe darum, ein Signal zu setzen, sagte Özdemir. Die CDU müsse sich gut überlegen, ob sie sich dem Bevölkerungswillen entgegen stellt. Auch Gabriel wertete die Aktion als "Riesen-Erfolg". "Längere Laufzeiten für Kernkraftwerke sind arbeitspolitischer und energiepolitischer Wahnsinn", sagte der Sozialdemokrat. Sie würden Arbeitsplätze vernichten und den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland blockieren.

Teilnehmer aus der ganzen Republik

Schon am Morgen hatten sich Teilnehmer der Menschenkette in drei Sonderzügen und etwa 240 Bussen aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Weg in den Norden gemacht. In Geesthacht sammelten sich mehrere Hundert Atomkraftgegner aus dem Wendland, die mit Traktoren und Fahrrädern aus Niedersachsen über die Elbe zum Meiler Krümmel gekommen waren. Am Mittag wurden die Demonstranten auf Sammelpunkte verteilt, um so die ganze Strecke zwischen den beiden Reaktorstandorten abzudecken. Nach Polizeiangaben verlief die Großdemonstration friedlich, es kam allerdings zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Rund 700 Beamte aus Schleswig-Holstein und Hamburg waren im Einsatz. "Wenn das Thema nicht so ernst wäre, könnte man von einem Straßenfest sprechen", sagte eine Sprecherin vom Landespolizeiamt Schleswig-Holstein.

Keine parteipolitische Veranstaltung

"Die Anti-Atom-Kette ist keine parteipolitische Veranstaltung, sondern vereint alle, die sich dagegen einsetzen wollen, dass die gefährlichen Reaktoren an der Elbe wieder in Betrieb gehen", betonte Stay, der für die Zukunft ähnlich große Aktionen ankündigte.

Kundgebungen und Konzerte im Anschluss

Nach dem Zusammenschluss fanden auf insgesamt sieben Bühnen entlang der Strecke Kundgebungen und Konzerte statt. So trat unter anderem der Sänger Jan Delay in Brunsbüttel auf.

Weitere große Anti-Atomkraft-Aktionen gab es auch am Kernkraftwerk Biblis in Hessen und vor dem Atommüllzwischenlager im nordrhein-westfälischen Ahaus. Bundesweit beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 146.000 Menschen.