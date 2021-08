Stand: 09.08.2021 21:42 Uhr Zwei Nord-Länder wollen neuen Corona-Bewertungsmaßstab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 10. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollen neuen Maßstab

Letzter Tag für Erstimpfung im Hamburger Impfzentrum

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 172 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Gästezahl für Sommerdom in Hamburg beschränkt

Weil die Corona-Inzidenz in Hamburg weiter kontinuierlich steigt, werden die Besucherzahlen für den Sommerdom weiter eingeschränkt. Nach Informationen von NDR 90,3 dürfen statt 9.500 jetzt noch maximal 7.500 Menschen gleichzeitig zum Rummel aufs Heiligengeistfeld. Die Auswirkungen halten sich demnach aber erst mal in Grenzen, da die bisherige Höchstzahl an Besuchern bei 8.300 Menschen lag, die am vergangenen Sonnabend den Jahrmarkt besucht hatten.

Niedersachsens Krisenstab informiert über Pandemie

Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung äußert sich heute in der wöchentlichen Pressekonferenz. NDR.de überträgt wie gewohnt ab 13 Uhr im Livestream. Ein Thema soll eine neue Corona-Verordnung für Niedersachsen sein, die die Staatskanzlei in der vergangenen Woche angekündigt hat. Demnach will das Land im Herbst und Winter eine neue Pandemie-Strategie fahren - allerdings nicht im Alleingang. Die Gesetzesänderung sei abhängig von den Ergebnissen der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 44,1

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 44,1 gestiegen. Tags zuvor hatte die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei landesweit 42,3 gelegen, am Montag vor einer Woche noch bei 24,5. Laut Landesmeldestelle wurden innerhalb eines Tages 172 Neuinfektionen gemeldet. Am Tag zuvor waren es 80, am Montag vergangener Woche 115. Die Gesamtzahl der mit oder an dem Coronavirus Gestorbenen lag weiterhin bei 16.40. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 49 Covid-19-Patienten behandelt - 19 mehr als am Vortag.

Letzter Tag für Erstimpfung im Hamburger Impfzentrum

Letzte Chance für eine Corona-Erstimpfung in den Hamburger Messehallen: Nur noch heute können sich die Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 8 bis 20 Uhr eine erste Impfung gegen das Coronavirus abholen. Danach gibt es im Impfzentrum nur noch Zweitimpfungen, ehe die Einrichtung voraussichtlich Ende des Monats komplett schließt. Das Impfzentrum in den Hallen A2 und A3 war Mitte Februar an den Start gegangen und konnte in 64 Impfstraßen täglich bis zu 7.000 Menschen mit Corona-Impfstoff versorgen. Unabhängig vom Impfzentrum gibt es in Hamburg weiter andere Impfmöglichkeiten, etwa bei Hausärzten, in Krankenhäusern oder bei speziellen Aktionen. Laut Robert Koch-Institut waren bis einschließlich Sonntag in Hamburg knapp 1,2 Millionen Menschen einmal und gut 970.000 Frauen und Männer vollständig gegen Corona geimpft. Im Ländervergleich liegt Hamburg damit bei den Erstimpfungen auf Platz sechs, bei den Zweitimpfungen mit Sachsen-Anhalt auf Platz 12.

Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollen neuen Maßstab

Vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die niedersächsische Landesregierung daran fest, Corona-Regeln künftig nicht mehr allein an Inzidenzwerte knüpfen zu wollen. "Wir haben über anderthalb Jahre gelernt, reflexartig auf den Anstieg von Infektionszahlen zu reagieren und die für sich als gefährlich zu halten. Davon müssen wir wegkommen", sagte der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke (SPD), in einer Unterrichtung des Gesundheitsausschusses des Landtags am Montag. Ein neuer, möglichst einheitlicher Bewertungsmaßstab solle gefunden werden. Darüber beraten heute die Regierungschefs von Bund und Ländern. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsiddent Daniel Günther (CDU) plädierte dafür, die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, könne nicht mehr das alleinige Kriterium für Maßnahmen sein. Wichtig seien außer der Impfquote die Situation in den Krankenhäusern und die Frage, ob eine Überlastung des Gesundheitswesens droht.

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Dienstag, 10. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.