Zu wenige Unterbringungen für psychisch Kranke

Wer psychisch schwer erkrankt, muss in einer speziellen Einrichtung oft langsam wieder ans Leben gewöhnt werden. In Hamburg mangelt es jedoch an geschlossenen Unterbringungen.