Zivile Opfer bei Kämpfen im Osten der Ukraine

Aus dem Osten der Ukraine werden weiter schwere Gefechte gemeldet. Dabei hat es ukrainischen Angaben zufolge auch mehrere zivile Opfer gegeben - unter anderem im Gebiet Donezk und in der Stadt Charkiw. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. In der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk drangen russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge in das Industriegebiet vor, wo das eigene Militär nur noch das Chemiewerk Azot kontrolliere. Auch umliegende Ortschaften stünden unter ständigem Beschuss, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj. Nach einer Zählung der Vereinten Nationen wurden seit Beginn des Krieges in der Ukraine mindestens 4.569 Zivilisten getötet.

Jeder vierte Ukrainer bei Jobcenter gemeldet

Von den vor dem Krieg nach Deutschland geflohenen rund 800.000 Ukrainerinnen und Ukrainern haben sich bislang mehr als 200.000 in Jobcentern angemeldet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einer Anfrage an die Bundesagentur für Arbeit (BA). Demnach gibt es in Bayern mit gut 42.000 Geflüchteten die meisten Registrierungen. Es folgen Nordrhein-Westfalen (32.000) und Baden-Württemberg (27.000). Die Angaben schließen alle Personen ab 15 Jahren ein.