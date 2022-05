Zeitenwende verändert Grüne Grundsätze Sendung: NDR Info | 05.05.2022 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 12.05.2022

Beim Grünen-Wahlkampf in Neumünster dominiert das Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Was sagen die Wähler und Wählerinnen?