Stand: 26.06.2020 17:20 Uhr

"Kirchenflucht": Viel mehr Austritte im Norden

Analog zu den Daten für ganz Deutschland verzeichnen auch die evangelischen und katholischen Landeskirchen in Norddeutschland weiterhin eine starke Abkehr ihrer Gemeindemitglieder - das wurde bei der Vorstellung der Zahlen deutlich. Die evangelische Nordkirche verließen im vergangenen Jahr gut 33.300 Menschen. Das sei ein Anstieg um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die kirchliche Pressestelle am Freitag in Schwerin mitteilte.

Bei den Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg stieg die Zahl der Kirchenaustritte ebenfalls deutlich: 2019 waren es fast 8.400 Katholiken, 2018 etwa 7.000. Auch das entspricht einer Steigerung um knapp 20 Prozent. "Auch wir leiden unter der Vertrauenskrise, in der die katholische Kirche in Deutschland steckt", sagte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Er setze große Hoffnungen in den Reformprozess auf Bundesebene und auf eine verstärkte Kommunikation im Erzbistum, um diesem Negativtrend entgegenzuwirken.

Meister: "Zahlen dürfen uns nicht entmutigen"

Für Niedersachsen sieht es ähnlich aus: Die Evangelische Landeskirche Hannovers, die rund 80 Prozent der Mitglieder der fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen stellt, registrierte im vergangenen Jahr knapp 30.500 Austritte - eine Steigerung um 17 Prozent. "Natürlich bedrücken mich diese Zahlen, aber sie dürfen uns nicht entmutigen: Die Arbeit der Kirche ist wichtig, vielleicht wichtiger als jemals zuvor", sagte der evangelische Landesbischof Ralf Meister aus Hannover.

Die Bremische Evangelische Kirche verzeichnete jüngst gut 3.200 Austritte (+ 11 Prozent). Die katholische Kirche meldete für 2019 in Niedersachsen knapp 14.200 Austritte - das waren fast 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg in Bremen beträgt mehr als 17 Prozent (gut 1.200 Austritte im Jahr 2019).

Mehr als eine halbe Million Austritte bundesweit

Bundesweit sind im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Menschen aus der Kirche ausgetreten - so viele wie nie zuvor binnen zwölf Monaten: Bei den Katholiken waren es fast 273.000 und damit 26 Prozent mehr als 2018. Bei den Protestanten kehrten mit 270.000 Austritten etwa 22 Prozent mehr Menschen der Kirche den Rücken als Jahr zuvor. Die Zahlen wurden von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Bonn und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover mitgeteilt.

In ganz Deutschland gibt es noch 22,6 Millionen Katholiken und 20,7 Millionen Protestanten. Im laufenden Jahr erwartet die Evangelische Kirche wegen der Corona-Pandemie einen deutlichen Rückgang der Kirchensteuereinnahmen von - je nach wirtschaftlicher Entwicklung - zehn bis 25 Prozent. Die evangelische Nordkirche geht derzeit für 2020 von einem Kirchensteuer-Minus von gut zwölf Prozent aus. Die Einnahmen beliefen sich dann nur noch auf 470 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung. Aus diesem Grund kündigte auch die Nordkirche ein Sparpaket an, eine "Task Force Finanzen" solle jetzt Sparempfehlungen geben. Für die landeskirchliche Leitung und Verwaltung gelten demnach bereits Sperren für die Besetzung frei werdender Stellen und für Beförderungen.

Bedford-Strohm: "Wir werden nicht tatenlos bleiben"

"Angesichts dieser Herausforderungen werden wir nicht tatenlos bleiben", sagte der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. "Jeder einzelne Austritt schmerzt, nicht zuletzt, weil alle Mitarbeitenden hochmotiviert arbeiten", so Bedford-Strohm. "In mehreren Zukunftsprozessen, die bereits unmittelbar nach dem Reformationsjubiläum 2017 auf den Weg gebracht wurden, wollen wir die Basis dafür stärken, dass sich Sinn und Bedeutung der Kirche für den Einzelnen und die Gesellschaft erschließt."

Halbiert sich die Zahl der Kirchenmitglieder?

Langfristig ist aber offenbar davon auszugehen, dass sich die Mitgliederzahlen der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland halbieren werden. Unter anderem zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie zur langfristigen Entwicklung der Kirchenmitglieder und des Kirchensteueraufkommens bis 2060 des Forschungszentrums Generationenverträge (FZG) der Albert-Ludwig-Universität Freiburg.

