Woodstock-Bilder von Elliott Landy in Hamburg Sendung: NDR Info | 31.07.2020 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 07.08.2020

In Hamburg kann man derzeit den Spirit von Woodstock fühlen: Eine Ausstellung am Überseeboulevard in der Hafencity zeigt Bilder des Fotografen Elliott Landy.