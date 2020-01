Stand: 27.01.2020 11:46 Uhr

Wolken, Regen, Wind: Im Norden wird es ungemütlich

Die Menschen in Norddeutschland müssen sich auf eine nasse Woche einstellen: Nach einem ungemütlichen Montag wird es vor allem am Dienstag kräftig regnen. Vor allem in Niedersachsen sind auch kurze Gewitter sowie Schnee- und Graupelschauer möglich. Dazu wird es von Südwesten her sehr windig, wie Peter Hartmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), NDR.de sagte. Die erwartete schwere Sturmlage im Norden bleibe den aktuellen Prognosen zufolge aber aus.

Böen bis Stärke 9

Hartmann zufolge werden im Binnenland Böen bis Windstärke 8 erwartet. Auf den ostfriesischen Inseln und im südlichen Niedersachsen könnten - gekoppelt mit starkem Regen - auch Sturmböen bis Windstärke 9 auftreten. Nach Temperaturen von bis zu acht Grad am Montag wird es mit maximal 6 bis 7 Grad am Dienstag nur geringfügig kühler. Am Mittwoch lassen Regen und Wind dann nach, dann werden immer noch maximal 5 Grad im südlichen Niedersachsen und bis 6 Grad in Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Hamburg erreicht. Ab Donnerstag wird es dann schon wieder etwas wärmer, aber auch nasser - damit setzt sich das milde Wetter vom Januar bis Anfang Februar fort.

Schnee im Harz, aber kein Wintereinbruch

Und der Winter? Ein Kälteeinbruch sei im Norden auch weiterhin nicht in Sicht, sagt Hartmann. Im Harz könne es diese Woche in Lagen über 400 Meter zwar kräftig schneien, doch mit den milden Temperaturen zum Ende der Woche sei es auch mit der weißen Pracht wohl schnell wieder vorbei.

