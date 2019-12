Wohnungen für Angehörige von Krebspatienten

NDR Info - 11.12.2019 14:00 Uhr

Damit Familienmitglieder Krebspatienten in der schweren Zeit leichter zur Seite stehen können, gibt es an den Unikliniken in Kiel und Lübeck sogenannte Angehörigenwohungen.