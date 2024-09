Woche der Pressefreiheit: Tickets für Auftaktveranstaltung sichern Stand: 13.09.2024 00:01 Uhr NDR Info steht für unabhängigen Journalismus, der kritisch hinterfragt, Fakten checkt, Missstände aufdeckt und Meinungsvielfalt abbildet. Wir sehen es seit mehr als 25 Jahren als unsere Aufgabe, diese uneingeschränkte Arbeit von Journalistinnen und Journalisten zu verteidigen.

Aus diesem Grund ist NDR Info mit seinem umfangreichen Angebot Partner der "Hamburger Woche der Pressefreiheit" und wird auch in diesem Jahr die prominent besetzte Auftaktveranstaltung am 13. Oktober ausrichten. Das Informationsprogramm des Norddeutschen Rundfunks stärkt mit seinen Veranstaltungen und begleitenden Programmangeboten im Hörfunk, Fernsehen und Online-Angebot die Bedeutung der Pressefreiheit für Demokratie und gesellschaftlichen Diskurs.

Weitere Informationen Hamburger Woche der Pressefreiheit 2024: Demokratie stärken Vom 13. bis 18. Oktober gibt es ein vielfältiges Programm mit internationalen Gästen, zahlreichen Diskussionen und Workshops. mehr

Ihre Meinung interessiert uns: Was bedeutet Pressefreiheit für Sie?

Schreiben Sie uns, was Pressefreiheit für Sie bedeutet und erhalten Sie von uns zwei Tickets zur Auftakveranstaltung der "Hamburger Woche der Pressefreiheit" am Sonntag, den 13. Oktober. Die Veranstaltung übertragen wir ab 10 Uhr auf NDR Info. Moderator Ingo Zamperoni begrüßt im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg zahlreiche prominente Gäste wie etwa die in Brandenburg lebende Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh. Die Tickets können nicht gekauft werden, eine Teilnahme ist nur per Einladung oder Verlosung möglich.

AUDIO: NDR Info im Dialog: Hamburger Woche der Pressefreiheit (5 Min) NDR Info im Dialog: Hamburger Woche der Pressefreiheit (5 Min)

So können Sie teilnehmen:

Für eine Teilnahme füllen Sie das unten stehende Formular aus. Wenn es mehr Interessent*innen als Plätze gibt, entscheidet das Los. Der Einsendeschluss ist der 29. September 2024, 23.59 Uhr. Ihre Teilnahme setzt die Angabe des vollständigen Vor- und Zunamens voraus - dies gilt ebenfalls für Ihre Begleitperson. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail bis zum 1. Oktober benachrichtigt. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 13.10.2024 | 11:00 Uhr