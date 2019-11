Test zum Fest: Welcher Kloß schmeckt am besten?

NDR Info - 20.11.2019 11:40 Uhr

Hausgemacht schmecken sie am besten: Klöße. Doch wer sich viel Arbeit sparen will, greift auch mal zum Fertig-Knödel. Welcher schmeckt am besten? Stiftung Warentest hat das getestet.